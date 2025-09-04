Димаша позвали в Латинскую Америку

Международная группа поклонников Димаша Кудайбергена приглашает его посетить Латинскую Америку, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы певца, для этого фанаты запустили проект "Dimash in Latin America". Его цель – создать культурный мост между Казахстаном и Латинской Америкой.

Первыми шагами стали публикации видеороликов, где каждая страна представила свои пейзажи, флаги и традиции под музыку артиста.

"Инициатива привлекла значительное внимание местных СМИ, и о ней уже рассказали на нескольких радиостанциях, а в Мексике готовятся к выпуску телепрограммы", – говорится в сообщении.

Фото: dimashnews

В ближайшее время проект планируют превратить в масштабную культурную кампанию. В городах и культурных центрах планируются фестивали "Димаш и культуры разных стран", где музыка артиста будет гармонично сочетаться с латиноамериканскими танцами, кулинарными традициями и ремеслами. Кроме того, состоится художественная выставка "Голос, ставший образом".

"Речь идет не только о приглашении артиста в Латинскую Америку, но и о создании уникального культурного обмена, включающего сотрудничество с посольствами, культурными центрами и университетами", – подчеркнули организаторы проекта.

А команда казахстанского певца Димаша Кудайбергена поделилась некоторыми деталями нового музыкального проекта, который он будет продюсировать.