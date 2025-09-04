#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
540.18
628.93
6.68
Культура и шоу-бизнес

Димаша позвали в Латинскую Америку

Проекты Димаша, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 08:33 Фото: dimashnews
Международная группа поклонников Димаша Кудайбергена приглашает его посетить Латинскую Америку, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы певца, для этого фанаты запустили проект "Dimash in Latin America". Его цель – создать культурный мост между Казахстаном и Латинской Америкой.

Первыми шагами стали публикации видеороликов, где каждая страна представила свои пейзажи, флаги и традиции под музыку артиста.

"Инициатива привлекла значительное внимание местных СМИ, и о ней уже рассказали на нескольких радиостанциях, а в Мексике готовятся к выпуску телепрограммы", – говорится в сообщении.

Фото: dimashnews

В ближайшее время проект планируют превратить в масштабную культурную кампанию. В городах и культурных центрах планируются фестивали "Димаш и культуры разных стран", где музыка артиста будет гармонично сочетаться с латиноамериканскими танцами, кулинарными традициями и ремеслами. Кроме того, состоится художественная выставка "Голос, ставший образом".

"Речь идет не только о приглашении артиста в Латинскую Америку, но и о создании уникального культурного обмена, включающего сотрудничество с посольствами, культурными центрами и университетами", – подчеркнули организаторы проекта.

А команда казахстанского певца Димаша Кудайбергена поделилась некоторыми деталями нового музыкального проекта, который он будет продюсировать.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Тренд Шуфутинского "третье сентября" дошел до космоса
Культура и шоу-бизнес
09:26, Сегодня
Тренд Шуфутинского "третье сентября" дошел до космоса
"Уэнсдэй": Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип
Культура и шоу-бизнес
07:53, Сегодня
"Уэнсдэй": Леди Гага и Тим Бертон представили совместный клип
Иван Ургант показал семейное фото
Культура и шоу-бизнес
06:46, Сегодня
Иван Ургант показал семейное фото
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: