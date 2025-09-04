"Это шедевр!": "Третье сентября" Шуфутинского запустили в космосе
Фото: Instagram/olegmks
Тренд с 3 сентября "я календарь переверну" поддержали даже в космосе, сообщает Zakon.kz.
Это сделал российский космонавт Олег Артемьев, запустив в свободный полет по МКС своеобразный лист календаря с датой 3 сентября. И фоном, конечно, звучала соответствующая песня исполнителя Михаила Шуфутинского.
"Я календарь переверну… Маленький сюрприз для вас", – подписал космонавт видео.
Его подписчики идею оценили, усомнившись, правда, что это реальное видео:
- Очень крутая идея.
- Графика так себе.
- У вас несколько 3 сентября в 3 сентября. И еще: видно ли с космоса костры рябин?
- Тренд можно закрывать.
- Самый высотный переворот календаря.
- А как в космосе принтер работает? Используете какое-то специальное устройство?
- Это шедевр!
- Ну это лучшее на сегодня.
Из года в год песня российского певца Михаила Шуфутинского "Третье сентября" возрождается 3 сентября. Пользователи стран СНГ создают открытки, мемы и делятся ими в социальных сетях.
