Культура и шоу-бизнес

"Это шедевр!": "Третье сентября" Шуфутинского запустили в космосе

кадр видео с МКС, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 09:26 Фото: Instagram/olegmks
Тренд с 3 сентября "я календарь переверну" поддержали даже в космосе, сообщает Zakon.kz.

Это сделал российский космонавт Олег Артемьев, запустив в свободный полет по МКС своеобразный лист календаря с датой 3 сентября. И фоном, конечно, звучала соответствующая песня исполнителя Михаила Шуфутинского.

"Я календарь переверну… Маленький сюрприз для вас", – подписал космонавт видео.

Его подписчики идею оценили, усомнившись, правда, что это реальное видео:

  • Очень крутая идея.
  • Графика так себе.
  • У вас несколько 3 сентября в 3 сентября. И еще: видно ли с космоса костры рябин?
  • Тренд можно закрывать.
  • Самый высотный переворот календаря.
  • А как в космосе принтер работает? Используете какое-то специальное устройство?
  • Это шедевр!
  • Ну это лучшее на сегодня.

Из года в год песня российского певца Михаила Шуфутинского "Третье сентября" возрождается 3 сентября. Пользователи стран СНГ создают открытки, мемы и делятся ими в социальных сетях.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
