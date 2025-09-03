#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

И снова "Третье сентября" Михаила Шуфутинского: фанаты, мемы и портрет из листьев

Михаил Шуфутинский, 3 сентября, мемы, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:53 Фото: pexels
Уже который год 3 сентября является осенним эквивалентом 1 апреля. За неделю, а то и больше, в Сети появляются многочисленные шутки и мемы, сопровождающиеся известной песней Михаила Шуфутинского, сообщает Zakon.kz.

Сам шансонье еще в 2021 году заявлял, что рад такому вниманию, хоть и не традиционному.

"Мне нравится, что написанная почти 30 лет тому назад и спетая мною песня до сих пор любима людьми", – цитирует Шуфутинского издание РБК Life.

Впервые песню "Третье сентября" Шуфутинский исполнил в 1993 году. Автор музыки – Игорь Крутой, автор текста – Игорь Николаев. В 2011 году появился связанный с песней мем, в результате чего она обрела повторную популярность. Песня стала "визитной карточкой" Шуфутинского и "настоящим культурным феноменом".

, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 15:53
71-летний Игорь Крутой обратился к поклонникам в особенный "праздник"

Игорь Николаев решил не оставаться в стороне и сделал заявление в особенный "день". Композитор разместил фотографию, на которой представлены виновники народного праздника под названием "Третье сентября".

"Дорогие друзья, наши слушатели и зрители, вы сами придумали этот праздник, который случился нежданно-негаданно и длится уже больше тридцати лет! Народ сам выбирает песню, которая становится народной, а мы просто счастливы! С праздником календарей и рябин!"Игорь Николаев

Художница Евгения Сковарт решила и вовсе превзойти поклонников творчества. Она взяла метлу и собрала осенние листья с улицы, чтобы сделать из них портрет Шуфутинского. Все это она делала под трек "Третье сентября", исполненный саксофонисткой Галиной Сазоновой.

"Захотелось запечатлеть его именно в этом настроении, с сентябрьской листвой", – уточнила мастер.

Мемов на эту тему на просторах огромное количество. Вот одни из них.

Фото: Telegram/Third_of_September

Фото: Telegram/Third_of_September


2 сентября 2025 года в Милане на площадке Unipol Forum выступал известный рэпер Дрейк. Казахстанский артист Раймбек Бактыгереев, более известный как RaiM, cо своей супругой Ерке Есмахан специально приехали на его концерт.

