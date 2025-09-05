#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Михаил Шуфутинский отказался от США и стал россиянином

Михаил Шуфутинский, смена гражданства, Россия, США, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 17:53 Фото: Instagram/mikhail.shufutinsky
Знаменитый исполнитель хита "3 сентября" Михаил Шуфутинский в возрасте 77 лет официально получил российское гражданство, сообщает Zakon.kz.

До недавнего времени артист проживал на территории России по виду на жительство, оставаясь при этом гражданином США.

Шуфутинский покинул СССР в 1981 году, переехав с семьей в США, где прожил более трех десятилетий. Однако в последние годы артист все чаще находился в Москве, где активно продолжал творческую деятельность.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, в 2022 году истек срок годности американского паспорта Шуфутинского, который артист не стал продлевать. Тогда он и задумался о получении российского гражданства, поскольку окончательно обосновался в стране.

В итоге, ему вручили документ гражданина России 24 августа 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что уже который год 3 сентября является осенним эквивалентом 1 апреля. За неделю, а то и больше, в Сети появляются многочисленные шутки и мемы, сопровождающиеся известной песней Михаила Шуфутинского.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
