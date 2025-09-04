Тренд Шуфутинского "третье сентября" дошел до космоса

Тренд с 3 сентября "я календарь переверну" поддержали даже в космосе, сообщает Zakon.kz.

Это сделал российский космонавт Олег Артемьев, запустив в свободный полет по МКС своеобразный лист календаря с датой 3 сентября. И фоном, конечно, звучала соответствующая песня исполнителя Михаила Шуфутинского.

"Я календарь переверну… Маленький сюрприз для вас", – подписал космонавт видео.

Его подписчики идею оценили, усомнившись, правда, что это реальное видео:

Оч крутая идея

графика так себе

У вас несколько 3 сентября в 3 сентября. И ещё: видно ли с космоса костры рябин?

Тренд можно закрывать

Самый высотный переворот календаря

А как в космосе принтер работает? Используете какое-то специальное устройство?

это шедевр

Ну это лучшее на сегодня

Из года в год песня российского певца Михаила Шуфутинского "Третье сентября" возрождается 3 сентября. Пользователи стран СНГ создают открытки, мемы и делятся ими в социальных сетях.