Культура и шоу-бизнес

Новые фото Турсена и Баян Алагузовых умилили Казнет

Знаменитости, пара, отношения, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 23:28 Фото: Instagram/tursenalaguzov
Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал в соцсетях новые фотографии со своей супругой, продюсером и актрисой Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

На снимках супруги обнимаются.

Фото: Instagram/tursenalaguzov

На некоторых кадрах Баян запечатлена одна – на фоне цветов, в светлом платье.

Фото: Instagram/tursenalaguzov

Образы пары привлекли внимание пользователей и вызвали бурное обсуждение. Подписчики живо отреагировали на новые публикации:

  • Вы так прекрасно дополняете друг друга. Долгих лет счастливой жизни вам.
  • Как можно выглядеть так шикарно.
  • Вы невероятно подходите друг другу.

Ранее в Казнете обсуждали "танец богини" Баян Алагузовой.

Аксинья Титова
