Новые фото Турсена и Баян Алагузовых умилили Казнет

Фото: Instagram/tursenalaguzov

Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал в соцсетях новые фотографии со своей супругой, продюсером и актрисой Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

На снимках супруги обнимаются. Фото: Instagram/tursenalaguzov На некоторых кадрах Баян запечатлена одна – на фоне цветов, в светлом платье. Фото: Instagram/tursenalaguzov Образы пары привлекли внимание пользователей и вызвали бурное обсуждение. Подписчики живо отреагировали на новые публикации: Вы так прекрасно дополняете друг друга. Долгих лет счастливой жизни вам.

Как можно выглядеть так шикарно.

Вы невероятно подходите друг другу. Ранее в Казнете обсуждали "танец богини" Баян Алагузовой.

