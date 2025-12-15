Новые фото Турсена и Баян Алагузовых умилили Казнет
Фото: Instagram/tursenalaguzov
Казахстанский бизнесмен Турсен Алагузов опубликовал в соцсетях новые фотографии со своей супругой, продюсером и актрисой Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.
На снимках супруги обнимаются.
Фото: Instagram/tursenalaguzov
На некоторых кадрах Баян запечатлена одна – на фоне цветов, в светлом платье.
Фото: Instagram/tursenalaguzov
Образы пары привлекли внимание пользователей и вызвали бурное обсуждение. Подписчики живо отреагировали на новые публикации:
- Вы так прекрасно дополняете друг друга. Долгих лет счастливой жизни вам.
- Как можно выглядеть так шикарно.
- Вы невероятно подходите друг другу.
Ранее в Казнете обсуждали "танец богини" Баян Алагузовой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript