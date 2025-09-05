Звезду "Холопа 2" Аглаю Тарасову освободили из-под стражи в зале суда

Обвиняемая в контрабанде наркотиков звезда фильмов "Лед", "Холоп 2" и "Беспринципные" Аглая Тарасова освобождена из-под стражи в зале Домодедовского суда Московской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно решению суда, артистке запретили использовать телефон и интернет, кроме вызова экстренных служб, а также покидать дом в ночное время.

В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Аглая Тарасова известна широкой публике своими ролями в таких кинолентах, как "Лед" (2017), "Марафон желаний" (2020), "Холоп 2" (2023) и "Воздух" (2023). Кроме того, она принимала участие в съемках сериалов "Интерны" (2010-2016) и "Беспринципные" (2020).

Отметим, что она является дочерью известной российской актрисы Ксении Раппопорт.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово задержана российская актриса Аглая Тарасова.