Скандально известной звезде "Холопа 2" Аглае Тарасовой вынесли приговор

Домодедовский суд Подмосковья признал актрису Аглаю Тарасову виновной по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, ей назначили наказание в виде трех лет условно и штрафа 200 тыс. рублей (1,3 млн тенге).

Отмечается, что прокурор запросил для Тарасовой 3,5 года условно. Свою вину Тарасова полностью признала.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово задержана российская актриса Аглая Тарасова. Позже стало известно, что ее освободили из-под стражи. Согласно решению суда, артистке запретили использовать телефон и интернет, кроме вызова экстренных служб, а также покидать дом в ночное время.