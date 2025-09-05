Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержана с наркотиками в Москве
Фото: Instagram/aglayatarasova
В московском аэропорту Домодедово задержана российская актриса, звезда фильмов "Лёд", "Холоп 2" и "Беспринципные" Аглая Тарасова, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 5 сентября 2025 года, стало известно из различных российских Telegram-каналов.
"У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово – артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри... Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро ей изберут меру пресечения", – пишет Mash в пятницу.
По данным Shot, 31-летняя дочь артистки Ксении Раппопорт вернулась из Израиля, предварительно, два дня назад.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Ей грозит до 7 лет тюрьмы со штрафом 1 млн рублей", – следует из публикации.
Как пишет Baza, в вейпе Аглаи Тарасовой нашли гашишное масло весом в 0,38 гр.
Обновлено в 15:18
Позднее Shot выяснил, что актрису хотят поместить под домашний арест, на этом настаивает следствие. Заседание пройдет сегодня в Домодедовском городском суде.
