Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержана с наркотиками в Москве

В московском аэропорту Домодедово задержана российская актриса, звезда фильмов "Лёд", "Холоп 2" и "Беспринципные" Аглая Тарасова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 сентября 2025 года, стало известно из различных российских Telegram-каналов.

"У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово – артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри... Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро ей изберут меру пресечения", – пишет Mash в пятницу.

По данным Shot, 31-летняя дочь артистки Ксении Раппопорт вернулась из Израиля, предварительно, два дня назад.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Ей грозит до 7 лет тюрьмы со штрафом 1 млн рублей", – следует из публикации.

Как пишет Baza, в вейпе Аглаи Тарасовой нашли гашишное масло весом в 0,38 гр.

Обновлено в 15:18

Позднее Shot выяснил, что актрису хотят поместить под домашний арест, на этом настаивает следствие. Заседание пройдет сегодня в Домодедовском городском суде.

