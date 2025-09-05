#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Мы все такие": супруга Нуртаса повеселила поклонников роликом про ремонт в своей квартире

Жулдыз Абдукаримова опубликовала новый пост, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 21:39 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая и супруга народного любимца Кайрата Нуртаса 37-летняя Жулдыз Абдукаримова поделилась с поклонниками, как проходит ремонт в ее квартире, сообщает Zakon.kz.

Ролик она опубликовала в Instagram.

"Сначала все – "хай-тек", к середине уже "ну, пусть так", а под конец и вовсе "да ну его…". Чтобы так не вышло, вкладываем и силы, и нервы по полной. Когда ремонт доходит до завершающего этапа – вот тогда и начинается самое веселье. Терпение! И это пройдет!" – подписала пост Абдукаримова.

На видео она также отметила, что в начале ремонта чувствовала себя заряженной "на успех, богатой, свежей, бодрой и психически здоровой", а в конце процесса – очень усталой.

Подписчики поддержали артистку в комментариях:

– Все будет хорошо, если будет на то воля Аллаха.

– На сколько месяцев затянулся ремонт?

– Скажите: "Пусть будет так"! Мы все такие.

– Мы пока обои клеили, чуть не передрались дома, а тут целый ремонт!

– Молодец! Тебе все под силу, ты просто находка для Кайрата. Бог в помощь.

– Все с Божьей помощью. Уютного домашнего очага вашей дружной семьи.

Ранее Абдукаримова рассказала о сложностях во время беременности и свершившемся чуде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
