"Мы все такие": супруга Нуртаса повеселила поклонников роликом про ремонт в своей квартире
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая и супруга народного любимца Кайрата Нуртаса 37-летняя Жулдыз Абдукаримова поделилась с поклонниками, как проходит ремонт в ее квартире, сообщает Zakon.kz.
Ролик она опубликовала в Instagram.
"Сначала все – "хай-тек", к середине уже "ну, пусть так", а под конец и вовсе "да ну его…". Чтобы так не вышло, вкладываем и силы, и нервы по полной. Когда ремонт доходит до завершающего этапа – вот тогда и начинается самое веселье. Терпение! И это пройдет!" – подписала пост Абдукаримова.
На видео она также отметила, что в начале ремонта чувствовала себя заряженной "на успех, богатой, свежей, бодрой и психически здоровой", а в конце процесса – очень усталой.
Подписчики поддержали артистку в комментариях:
– Все будет хорошо, если будет на то воля Аллаха.
– На сколько месяцев затянулся ремонт?
– Скажите: "Пусть будет так"! Мы все такие.
– Мы пока обои клеили, чуть не передрались дома, а тут целый ремонт!
– Молодец! Тебе все под силу, ты просто находка для Кайрата. Бог в помощь.
– Все с Божьей помощью. Уютного домашнего очага вашей дружной семьи.
Ранее Абдукаримова рассказала о сложностях во время беременности и свершившемся чуде.
