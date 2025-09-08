#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка

казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:43 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась со своими подписчиками в Instagram первыми кадрами фотосессии пятого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Снимок малыша супруга народного любимца Кайрата Нуртаса опубликовала сегодня, 8 сентября 2025 года, в Stories.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Первая фотосессия. Позировала как модель, почувствовав камеру", – написала Абдукаримова.

Чуть ранее 37-летняя Жулдыз пообещала фолловерам показать кое-что интересное, и многие подписчики догадались, что это будут кадры первой фотосессии малыша:

  • "О, фотосессия".
  • "Уау, фотосессия".
  • "Newborn-фотосессия".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:43
Мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке

6 сентября 2025 года Жулдыз Абдукаримова поделилась радостным семейным событием, но Кайрат Нуртас снова не пришел.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
