Жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка

Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась со своими подписчиками в Instagram первыми кадрами фотосессии пятого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Снимок малыша супруга народного любимца Кайрата Нуртаса опубликовала сегодня, 8 сентября 2025 года, в Stories.

"Первая фотосессия. Позировала как модель, почувствовав камеру", – написала Абдукаримова.

Чуть ранее 37-летняя Жулдыз пообещала фолловерам показать кое-что интересное, и многие подписчики догадались, что это будут кадры первой фотосессии малыша:

"О, фотосессия".

"Уау, фотосессия".

"Newborn-фотосессия".

6 сентября 2025 года Жулдыз Абдукаримова поделилась радостным семейным событием, но Кайрат Нуртас снова не пришел.