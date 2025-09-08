Жена Кайрата Нуртаса показала первые кадры фотосессии пятого ребенка
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась со своими подписчиками в Instagram первыми кадрами фотосессии пятого ребенка, сообщает Zakon.kz.
Снимок малыша супруга народного любимца Кайрата Нуртаса опубликовала сегодня, 8 сентября 2025 года, в Stories.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Первая фотосессия. Позировала как модель, почувствовав камеру", – написала Абдукаримова.
Чуть ранее 37-летняя Жулдыз пообещала фолловерам показать кое-что интересное, и многие подписчики догадались, что это будут кадры первой фотосессии малыша:
- "О, фотосессия".
- "Уау, фотосессия".
- "Newborn-фотосессия".
6 сентября 2025 года Жулдыз Абдукаримова поделилась радостным семейным событием, но Кайрат Нуртас снова не пришел.
