Супруга Нуртаса рассказала о сложностях во время беременности и свершившемся чуде

37-летняя Жулдыз Абдукаримова, известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая и супруга народного любимца Кайрата Нуртаса, поделилась с поклонниками тем, с какими трудностями ей пришлось столкнуться во время беременности, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что на 37-й неделе беременности получила результаты всех обследований и без всяких волнений пришла на очередной прием.

"Настроение у меня было прекрасное, самочувствие тоже неплохое, чувствовала себя легко. В мыслях были дела по ремонту и планы собрать документы для Сезима, чтобы подать их на визу. Однако результаты УЗИ (краевая плацентация, тазовое предлежание, двукратное обвитие пуповиной) насторожили моего врача, и он, прочитав заключение, забил тревогу", – рассказала Абдукаримова.

Ей предложили быстро подготовиться к операции.

"Я вся похолодела и ушла в глубокие раздумья. В голове сразу начали всплывать самые разные страхи… Для меня, четыре раза рожавшей естественным путем, кесарево сечение казалось чем-то чуждым. Я начала искать разные предлоги, чтобы избежать этого, но врач сказал прямо: "Знаю, это нелегко! Всю ответственность вы и так взяли на себя… Но именно в вашей нынешней ситуации нужно поставить во главу угла не кого-то другого, а свою собственную жизнь!" И только тогда я его по-настоящему услышала", – отметила артистка.

По словам Абдукаримовой, у нее изначально было полное предлежание плаценты, но со временем оно немного поднялось и стало низким предлежанием. Она прослушала немало лекций профессоров на эту тему, собрала много информации. И в итоге все же решила рожать естественным путем.

"В сердце моем жила эта уверенность. В итоге я уговорила врача подождать с операцией до понедельника, но с одним условием – в тот же день я должна буду согласиться на кесарево, если понадобится. После приема я встретилась с акушером-гинекологом, который должен был делать операцию, и мы поговорили. Я попросила перенести дату еще на следующую пятницу и добавила: "Пусть вы с моим врачом сами договоритесь". Потом мы определили день и время операции, я подписала договор и ушла", – заявила телеведущая.

Она также рассказала, что неделю без устали бегала по магазинам Астаны, покупала все необходимое для малыша. А чтобы во время пребывания в роддоме ремонтные работы не встали, параллельно успела закупить и нужные стройматериалы.

"Ну а кроме того, у меня еще четверо деток на руках. Так я дошла и до 38-й недели беременности. Настал день, назначенный для операции. Всю ночь я не могла уснуть от переживаний. Но схватки не начались, и я не пошла на кесарево. Вместо этого мне снова сделали УЗИ, КТГ, и врачи взяли под тщательное наблюдение. Скажете, Божья сила. Произошло удивительное чудо! По результатам УЗИ не оказалось признаков диагноза, который был поставлен всего неделю назад. Ребенок занял правильное положение и опустился вниз, двойное обвитие пуповиной исчезло, плацента поднялась на 2,7 см… После этого специалисты снова собрали консилиум и решили ждать естественных родов. При этом они честно рассказали и о возможных рисках. Но мое внутреннее чувство по-прежнему вселяло уверенность: "Все будет хорошо". До этого момента я ежедневно находилась под наблюдением врачей", – поделилась актриса.

Как уточнила Абдукаримова, в выходной, когда все было спокойно, она попросилась домой.

"Наступило утро 39-й недели. Встала пораньше, и вдруг потянуло на хозяйственность – поставила самсу, чтоб пахло вкусно, потом не могла остановиться: убиралась, гладила белье, вся в делах. Тогда я и подумала: "Похоже, сегодня рожу!" – и, позвонив врачу, отправилась в роддом", – резюмировала артистка.

Поклонники поддержали женщину добрыми комментариями:

– Дорогая Жулдыз, мы все видим, все понимаем… Я вас крепко обнимаю, жаль, что вам приходится это переживать в одиночку… Но все же я надеюсь, что вы встретите того, кто будет вас носить на руках.

– Овен. Вот этим все сказано. Они сильные, всегда достигают своих целей. Жулдыз всегда верит только Всевышнему, он рядом с ней, она его любимая дочка. – Просто восхищаюсь тобой...





