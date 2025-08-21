#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Кайрат знает, что родила?": жаркие споры вызвала новая публикация жены Нуртаса с малышом

казахстанская актриса театра и кино, телеведущая Жулдыз Абдукаримова с мамой и малышом, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2025 11:58 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
37-летняя Жулдыз Абдукаримова, известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая и супруга народного любимца Кайрата Нуртаса, опубликовала в Instagram новое видео с новорожденным малышом. Но не все подписчики с восторгом приняли публикацию, сообщает Zakon.kz.

Трогательным роликом многодетная актриса поделилась накануне, 20 августа 2025 года. В нем Жулдыз сначала появляется беременной, а затем держит в объятиях своего крохотного малыша. Вторая часть видео снята на фоне шикарных огромных букетов.

"Теперь у меня есть пятый ангел", – написала под публикацией Абдукаримова.

В комментариях, кроме традиционного "Бауы берик болсын" и поздравлений, начались жаркие споры и обсуждения:

  • "От кого родила?"
  • "Бауы берик болсын".
  • "Мальчик или девочка?"
  • "Как назвали принцессу?"
  • "Добро пожаловать, малыш".
  • "Кого родила? Мальчика или девочку?"
  • "Поздравляю, Жулдыз, с рождением принцессы".
  • "Кто родил, как родил... можно попонятней видео?"
  • "Поздравляю. Наверное, необязательно выкладывать видео. Теперь отдыхайте".
  • "Кайрат, Гульзира, Нуртас знают, что родила? Кажется, никто не пришел, сама родила и ходит сама по себе".
  • "Непонятно, три недели назад или месяц вышла в декрет, неделю назад сделали гендер-пати и три дня назад родила. Что-то не вяжется".

Отметим, что до сих пор жена Кайрата Нуртаса не раскрыла пол малыша.

19 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, обратилась к поклонникам.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
