"Кайрат знает, что родила?": жаркие споры вызвала новая публикация жены Нуртаса с малышом

37-летняя Жулдыз Абдукаримова, известная казахстанская актриса театра и кино, телеведущая и супруга народного любимца Кайрата Нуртаса, опубликовала в Instagram новое видео с новорожденным малышом. Но не все подписчики с восторгом приняли публикацию, сообщает Zakon.kz.

Трогательным роликом многодетная актриса поделилась накануне, 20 августа 2025 года. В нем Жулдыз сначала появляется беременной, а затем держит в объятиях своего крохотного малыша. Вторая часть видео снята на фоне шикарных огромных букетов.

"Теперь у меня есть пятый ангел", – написала под публикацией Абдукаримова.

В комментариях, кроме традиционного "Бауы берик болсын" и поздравлений, начались жаркие споры и обсуждения:

"От кого родила?"

"Бауы берик болсын".

"Мальчик или девочка?"

"Как назвали принцессу?"

"Добро пожаловать, малыш".

"Кого родила? Мальчика или девочку?"

"Поздравляю, Жулдыз, с рождением принцессы".

"Кто родил, как родил... можно попонятней видео?"

"Поздравляю. Наверное, необязательно выкладывать видео. Теперь отдыхайте".

"Кайрат, Гульзира, Нуртас знают, что родила? Кажется, никто не пришел, сама родила и ходит сама по себе".

"Непонятно, три недели назад или месяц вышла в декрет, неделю назад сделали гендер-пати и три дня назад родила. Что-то не вяжется".

Отметим, что до сих пор жена Кайрата Нуртаса не раскрыла пол малыша.

19 августа 2025 года Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, обратилась к поклонникам.