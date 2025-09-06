Мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке
Мама и продюсер казахстанского певца Кайрата Нуртаса поздравила одну из своих невесток с днем рождения. Гульзира Айдарбекова посвятила пост супруге среднего сына Аяна, сообщает Zakon.kz.
"С днем рождения, Айгерим, дорогая моя!", – так началось поздравление звездной свекрови.
"Пусть Аллах дарует тебе благодать! Ты вошла в наш дом, как светлый день, озарив наше семейное счастье. Вся наша семья, весь род уважают и любят тебя такой, какая ты есть, и этого невозможно выразить словами – лишь бы не сглазить. Пусть ваша семья всегда будет большой и крепкой… Наслаждайся вечной любовью своего супруга, радуясь счастью и здоровью своих детей. Да будет тебе даровано Аллахом долголетие до 100 лет и счастье", - написала Гульзира Айдарбекова в соцсетях.
Айгерим Саркенова в ответ под постом поблагодарила свекровь:
"Спасибо, мама. Люблю вас очень сильно".
В комментариях подписчики вспомнили о жене Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримовой. Пользователи выразили недоумение, почему Гульзира Айдарбекова не пишет столь же теплых пожеланий ей. Они назвали Жулдыз – "самой лучшей келин".
К слову, ранее Абдукаримова поделилась радостным семейным событием, но Кайрат Нуртас снова не пришел.
