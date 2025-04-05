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Культура и шоу-бизнес

Родители Кайрата Нуртаса очаровали и одновременно расстроили своих поклонников

Родители Кайрата Нуртаса очаровали и одновременно расстроили своих поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:57 Фото: Instagram/aidarbekov_nurtas
Отец популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса – Нуртас Айдарбеков – выложил новое видео. Главной героиней в нем выступила его супруга и продюсер их звездного сына Гульзира Айдарбекова, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам, папа любимца казахстанцев вспомнил молодость и решил спеть для жены песню под гитару. Только вот песня выдалась грустной, про родителей.

"Сегодня вспомнил про папу и маму, и решил это донести песней... Пусть ваши родители будут здоровы, берегите их, пока они рядом, молодежь!" – написал Нуртас Айдарбеков под видео, опубликованном в Instagram 5 апреля 2025 года.

Публикация родителей Кайрата очаровала и одновременно расстроила подписчиков:

  • "Будьте счастливы!"
  • "Вы – прекрасные люди".
  • "Нуреке, брат, что-то романтиком блещет".
  • "Нуртас ага, золотой вы человек. Я хочу, чтобы вы прожили до 100 лет".
  • "Нуртас – прекрасный человек творчества, и голос особенный. Проживите с Гульзирой долгую и счастливую жизнь!"
  • "Сегодня день рождения моего отца, если бы был живой, отмечал 73-летие. Его не стало 18 лет назад. А вам желаю долгой жизни!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 14:57
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова покинули Казахстан

Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас ответил на вопрос о разводе с женой.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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