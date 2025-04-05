Родители Кайрата Нуртаса очаровали и одновременно расстроили своих поклонников
Фото: Instagram/aidarbekov_nurtas
Отец популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса – Нуртас Айдарбеков – выложил новое видео. Главной героиней в нем выступила его супруга и продюсер их звездного сына Гульзира Айдарбекова, сообщает Zakon.kz.
Судя по кадрам, папа любимца казахстанцев вспомнил молодость и решил спеть для жены песню под гитару. Только вот песня выдалась грустной, про родителей.
"Сегодня вспомнил про папу и маму, и решил это донести песней... Пусть ваши родители будут здоровы, берегите их, пока они рядом, молодежь!" – написал Нуртас Айдарбеков под видео, опубликованном в Instagram 5 апреля 2025 года.
Публикация родителей Кайрата очаровала и одновременно расстроила подписчиков:
- "Будьте счастливы!"
- "Вы – прекрасные люди".
- "Нуреке, брат, что-то романтиком блещет".
- "Нуртас ага, золотой вы человек. Я хочу, чтобы вы прожили до 100 лет".
- "Нуртас – прекрасный человек творчества, и голос особенный. Проживите с Гульзирой долгую и счастливую жизнь!"
- "Сегодня день рождения моего отца, если бы был живой, отмечал 73-летие. Его не стало 18 лет назад. А вам желаю долгой жизни!"
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Ранее сообщалось, что Кайрат Нуртас ответил на вопрос о разводе с женой.
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