Мать Кайрата Нуртаса обратилась к тем, кто проводил ее сына в "последний путь"
Мать казахстанского певца Кайрата Нуртаса, Гульзира Айдарбекова, выступила с видеообращением, в котором осудила распространяемые в соцсетях слухи о своем сыне, сообщает Zakon.kz.
По словам матери артиста, подобные публикации крайне возмутительны.
"Что за ужас творится вокруг? Говорят "последний концерт", ну хоть немного стыда бы имели. Вместо того чтобы желать кому-то смерти, желайте себе жизни", – отметила она.
Гульзира Айдарбекова добавила, что подобные фейки становятся сильной психологической нагрузкой для близких артиста.
"Мы люди из плоти и крови, не железные. Пусть админы хоть иногда пишут что-то нормальное, с добрыми намерениями. У вас же тоже есть дети, на которых возлагаете надежды", – заявила она.
Она отметила, что многие администраторы страниц в соцсетях создают слухи ради увеличения подписчиков, провоцируя пользователей на негативные комментарии.
Гульзира Айдарбекова возмущена тем, что за такие публикации не привлекают по закону и призвала всех быть внимательными к информации в сети.
