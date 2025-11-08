Мать Кайрата Нуртаса обратилась к тем, кто проводил ее сына в "последний путь"

По словам матери артиста, подобные публикации крайне возмутительны.

Гульзира Айдарбекова добавила, что подобные фейки становятся сильной психологической нагрузкой для близких артиста.

Она отметила, что многие администраторы страниц в соцсетях создают слухи ради увеличения подписчиков, провоцируя пользователей на негативные комментарии.

Гульзира Айдарбекова возмущена тем, что за такие публикации не привлекают по закону и призвала всех быть внимательными к информации в сети.