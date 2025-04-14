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Культура и шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской удивила подписчиков провокационным образом

Семья, знаменитости, артисты, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 05:59 Фото: Instagram/pacha_tati
После очередного побега из дома дочь российской певицы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина ведет закрытый образ жизни, но иногда делится в соцсетях новыми публикациями, сообщает Zakon.kz.

35-летняя дочь Любови Успенской поразила поклонников серией снимков, которую она опубликовала в Instagram. На одной фотографии Плаксина с прищуром смотрит прямо в камеру. Также Татьяна продемонстрировала свой откровенный образ.

Она надела короткий темно-фиолетовый топ, почти не скрывающий декольте. Подписчики звездной наследницы отмечают, как дочь Успенской похорошела.

Еще несколько месяцев назад между матерью и дочерью разразился скандал. Сначала Любовь Успенская заявила, что ее дочь пропала и ее могли похитить. Но потом выяснилось, что девушка сама сбежала из дома и пыталась спрятаться от матери в Израиле. Она дала несколько интервью, в которых прямо обвинила Успенскую в абъюзе.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов оказался в смертельной опасности во время фотосессии в Москве.

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Аксинья Титова
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