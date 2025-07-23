35-летняя дочь Любови Успенской показала свою домашнюю мастерскую

Единственная наследница советской и российской певицы, исполнительницы городских романсов и русского шансона Любови Успенской – Татьяна Плаксина – порадовала подписчиков в Instagram мини-туром по своей квартире, сообщает Zakon.kz.

Видео 35-летняя дочь исполнительницы хита "А я сяду в кабриолет" опубликовала сегодня.

"Короткий тур мастерской домашней", – написала Татьяна под публикацией 23 июля 2025 года.

Ее фолловеры пришли в восторг от увиденного и буквально завалили ее комплиментами:

"Очень красиво".

"Необычно красиво".

"Каждая картина – шедевр".

"Таня, вы – гениальный и талантливый человек... В вас течет кровь Любови нашей прекрасной и неповторимой. Я вас обеих очень люблю и восхищаюсь. Дай бог вам здоровья счастья и любви. Только вперед к большим намерениям и задумкам".

Материал по теме Любовь Успенская рассказала об обиде на Пугачёву

Ранее сообщалось, что 71-летняя Любовь Успенская неожиданно "отказала" 46-летнему Прохору Шаляпину, заявив: "Ты для меня старый".