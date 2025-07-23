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Культура и шоу-бизнес

35-летняя дочь Любови Успенской показала свою домашнюю мастерскую

35-летняя дочь Любови Успенской показала свою домашнюю мастерскую, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 19:42 Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Единственная наследница советской и российской певицы, исполнительницы городских романсов и русского шансона Любови Успенской – Татьяна Плаксина – порадовала подписчиков в Instagram мини-туром по своей квартире, сообщает Zakon.kz.

Видео 35-летняя дочь исполнительницы хита "А я сяду в кабриолет" опубликовала сегодня.

"Короткий тур мастерской домашней", – написала Татьяна под публикацией 23 июля 2025 года.

Ее фолловеры пришли в восторг от увиденного и буквально завалили ее комплиментами:

  • "Очень красиво".
  • "Необычно красиво".
  • "Каждая картина – шедевр".
  • "Таня, вы – гениальный и талантливый человек... В вас течет кровь Любови нашей прекрасной и неповторимой. Я вас обеих очень люблю и восхищаюсь. Дай бог вам здоровья счастья и любви. Только вперед к большим намерениям и задумкам".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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