35-летняя дочь Любови Успенской показала свою домашнюю мастерскую
Фото: Instagram/uspenskayalubov_official
Единственная наследница советской и российской певицы, исполнительницы городских романсов и русского шансона Любови Успенской – Татьяна Плаксина – порадовала подписчиков в Instagram мини-туром по своей квартире, сообщает Zakon.kz.
Видео 35-летняя дочь исполнительницы хита "А я сяду в кабриолет" опубликовала сегодня.
"Короткий тур мастерской домашней", – написала Татьяна под публикацией 23 июля 2025 года.
Ее фолловеры пришли в восторг от увиденного и буквально завалили ее комплиментами:
- "Очень красиво".
- "Необычно красиво".
- "Каждая картина – шедевр".
- "Таня, вы – гениальный и талантливый человек... В вас течет кровь Любови нашей прекрасной и неповторимой. Я вас обеих очень люблю и восхищаюсь. Дай бог вам здоровья счастья и любви. Только вперед к большим намерениям и задумкам".
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