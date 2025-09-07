#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Фото Кайрата Нуртаса с "невестой" вызвало обсуждение в Казнете

Кайрат Нуртас и невеста, певец, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 08:42 Фото: Instagram/zhansulu.anuar_
В соцсетях появилось видео из фотографий казахстанского певца Кайрата Нуртаса с неизвестной девушкой в свадебном платье. Публикация вызвала волнения в Казнете за жену артиста, сообщает Zakon.kz.

Автор видео подписала свой пост так:

"Вы пришли на этот жизненный путь, чтобы быть счастливыми – каждый человек достоин счастья. Пожелайте счастья тому, кому хотите, чтобы в этом году суждено было надеть белое платье (выйти замуж)".

Публикация сразу привлекла внимание. В комментариях началось активное обсуждение семейной жизни певца.

  • Кайрат, если тебя заставили фотографироваться – подай знак.
  • Жулдыз – недавно родившая мама, а после такого легко впасть в депрессию или стресс, из-за чего может пропасть молоко.
  • Кому приятно видеть, как ее муж вот так себя ведет?

Ко всеобщему успокоению, мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова прояснила ситуацию:

"Да хватит уже, она просто была приглашена для рекламы в свадебном платье – у нее есть семья, дети, муж. Неужели обязательно писать, будто она реально вышла замуж? Зачем все это – музыку наложить, смонтировать по-разному? Админ, зачем тебе этот хайп?".

Ранее мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке.

Аксинья Титова
