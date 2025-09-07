Фото Кайрата Нуртаса с "невестой" вызвало обсуждение в Казнете
Фото: Instagram/zhansulu.anuar_
В соцсетях появилось видео из фотографий казахстанского певца Кайрата Нуртаса с неизвестной девушкой в свадебном платье. Публикация вызвала волнения в Казнете за жену артиста, сообщает Zakon.kz.
Автор видео подписала свой пост так:
"Вы пришли на этот жизненный путь, чтобы быть счастливыми – каждый человек достоин счастья. Пожелайте счастья тому, кому хотите, чтобы в этом году суждено было надеть белое платье (выйти замуж)".
Публикация сразу привлекла внимание. В комментариях началось активное обсуждение семейной жизни певца.
- Кайрат, если тебя заставили фотографироваться – подай знак.
- Жулдыз – недавно родившая мама, а после такого легко впасть в депрессию или стресс, из-за чего может пропасть молоко.
- Кому приятно видеть, как ее муж вот так себя ведет?
Ко всеобщему успокоению, мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова прояснила ситуацию:
"Да хватит уже, она просто была приглашена для рекламы в свадебном платье – у нее есть семья, дети, муж. Неужели обязательно писать, будто она реально вышла замуж? Зачем все это – музыку наложить, смонтировать по-разному? Админ, зачем тебе этот хайп?".
Ранее мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке.
