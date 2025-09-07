Фото Кайрата Нуртаса с "невестой" вызвало обсуждение в Казнете

В соцсетях появилось видео из фотографий казахстанского певца Кайрата Нуртаса с неизвестной девушкой в свадебном платье. Публикация вызвала волнения в Казнете за жену артиста, сообщает Zakon.kz.

Автор видео подписала свой пост так: "Вы пришли на этот жизненный путь, чтобы быть счастливыми – каждый человек достоин счастья. Пожелайте счастья тому, кому хотите, чтобы в этом году суждено было надеть белое платье (выйти замуж)". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @zhansulu.anuar_ Публикация сразу привлекла внимание. В комментариях началось активное обсуждение семейной жизни певца. Кайрат, если тебя заставили фотографироваться – подай знак.

Жулдыз – недавно родившая мама, а после такого легко впасть в депрессию или стресс, из-за чего может пропасть молоко.

Кому приятно видеть, как ее муж вот так себя ведет? Ко всеобщему успокоению, мама Кайрата Нуртаса Гульзира Айдарбекова прояснила ситуацию: "Да хватит уже, она просто была приглашена для рекламы в свадебном платье – у нее есть семья, дети, муж. Неужели обязательно писать, будто она реально вышла замуж? Зачем все это – музыку наложить, смонтировать по-разному? Админ, зачем тебе этот хайп?". Ранее мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке.

