#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
549.06
644.87
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
549.06
644.87
6.66
Культура и шоу-бизнес

Кайрат Нуртас заинтриговал поклонников неожиданным фото с супругой

Казахстанский певец, артист, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 04:30 Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал в соцсетях новую фотографию и вызвал внимание своих фолловеров, сообщает Zakon.kz.

С момента беременности Жулдыз пара почти не появлялась вместе на фото, на видео в соцсетях и даже в обществе. Это длилось до сегодняшних дней, пока их младшей дочери Рабие Султан не исполнилось 40 дней.

Фото: Instagram/kair_n

Артист, который не привык делиться общим с супругой контентом недавно опубликовал фото с супругой, актрисой Жулдыз Абдукаримовой в Instagram-stories. Снимок сопровождала его песня "Махаббатым-ай".

Ранее казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, недавно ставшая мамой в пятый раз, опубликовала первую совместную фотосессию с малышкой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе
16:33, 30 сентября 2025
"Я вернулась": подписчики мучают Жулдыз Абдукаримову вопросами о Кайрате Нуртасе
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой
14:45, 27 сентября 2025
"С Королёвой было лучше": фанаты раскритиковали новую песню Игоря Николаева с третьей женой
Дочь Жулдыз Абдукаримовой получила имя в честь исторической личности
16:29, 26 сентября 2025
Дочь Жулдыз Абдукаримовой получила имя в честь исторической личности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: