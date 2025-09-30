Кайрат Нуртас заинтриговал поклонников неожиданным фото с супругой
Фото: Instagram/kair_n
Казахстанский певец Кайрат Нуртас опубликовал в соцсетях новую фотографию и вызвал внимание своих фолловеров, сообщает Zakon.kz.
С момента беременности Жулдыз пара почти не появлялась вместе на фото, на видео в соцсетях и даже в обществе. Это длилось до сегодняшних дней, пока их младшей дочери Рабие Султан не исполнилось 40 дней.
Фото: Instagram/kair_n
Артист, который не привык делиться общим с супругой контентом недавно опубликовал фото с супругой, актрисой Жулдыз Абдукаримовой в Instagram-stories. Снимок сопровождала его песня "Махаббатым-ай".
Ранее казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, недавно ставшая мамой в пятый раз, опубликовала первую совместную фотосессию с малышкой.
