#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Культура и шоу-бизнес

"Магия и озорство": Энтони Хопкинс вернулся в большое кино

Американский актер, награждения, сцена, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 06:59 Фото: Instagram/anthonyhopkins
Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс исполнит главную роль в ленте "Визит к дедушке" по рассказу известного валлийского писателя Дилана Томаса. Режиссером станет DJ Карузо, знаменитый по фильму "Мария", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, производство кинокартины начнется в марте 2026 года. Над международными продажами работает компания WestEnd Films, а переговоры о формате показа продолжаются на TIFF Market.

Этот фильм о мальчике, которого родители отправляют провести лето с эксцентричным и харизматичным дедушкой на отдаленной ферме в Уэльсе. Вместо строгого воспитания и однообразных дней парня ждет мир фантазии, выдумки и приключений, где переплетаются воспоминания, магия и озорство.

Съемки будут проходить в самом Уэльсе (Великобритания). Продюсером выступит Хью Пеналт Джонс, а среди сопродюсеров – Ханна Лидер ("Ослепленная светом") и Амори Лидер ("Мэри"). Проект станет европейской копродукцией компаний Adler Entertainment и U-Media.

"Это мощная и очень красивая история, которая позволяет мне вернуться к моим валлийским корням, одновременно исследуя замечательное видение и прозу Дилана Томаса. Для меня большая честь снова сотрудничать с DJ, с которым меня связывает глубокая творческая связь", – отметил Энтони Хопкинс.

Ранее стало известно, что Марго Робби сыграла в фильме "Грозовой перевал".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Дочь Любови Успенской впервые высказалась о расставании с женихом
Культура и шоу-бизнес
07:41, Сегодня
Дочь Любови Успенской впервые высказалась о расставании с женихом
Мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке
Культура и шоу-бизнес
03:40, 07 сентября 2025
Мать Кайрата Нуртаса публично обратилась к своей невестке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: