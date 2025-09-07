"Магия и озорство": Энтони Хопкинс вернулся в большое кино

Двукратный лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс исполнит главную роль в ленте "Визит к дедушке" по рассказу известного валлийского писателя Дилана Томаса. Режиссером станет DJ Карузо, знаменитый по фильму "Мария", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, производство кинокартины начнется в марте 2026 года. Над международными продажами работает компания WestEnd Films, а переговоры о формате показа продолжаются на TIFF Market.

Этот фильм о мальчике, которого родители отправляют провести лето с эксцентричным и харизматичным дедушкой на отдаленной ферме в Уэльсе. Вместо строгого воспитания и однообразных дней парня ждет мир фантазии, выдумки и приключений, где переплетаются воспоминания, магия и озорство.

Съемки будут проходить в самом Уэльсе (Великобритания). Продюсером выступит Хью Пеналт Джонс, а среди сопродюсеров – Ханна Лидер ("Ослепленная светом") и Амори Лидер ("Мэри"). Проект станет европейской копродукцией компаний Adler Entertainment и U-Media.

"Это мощная и очень красивая история, которая позволяет мне вернуться к моим валлийским корням, одновременно исследуя замечательное видение и прозу Дилана Томаса. Для меня большая честь снова сотрудничать с DJ, с которым меня связывает глубокая творческая связь", – отметил Энтони Хопкинс.

Ранее стало известно, что Марго Робби сыграла в фильме "Грозовой перевал".