Дэвид Бекхэм придумал бренд варенья
Фото: Instagram/davidbeckham
Английский футболист, игравший на позиции полузащитника, придумал бренд джема "Beckjam", сообщает Zakon.kz.
Виктория Бекхэм у себя в Instagram-сторис поделилась роликом, где ее супруг представляет сливовый "Beckjam". Новинка приготовлена из фруктов, выращенных в саду знаменитостей.
Фото: Instagram/victoriabeckham
Ранее футболист также похвастался урожаем меда со своих ульев и показал сок из домашних яблок, который приготовил для своих детей.
Недавно героиней нового кампейна исландской марки одежды 66°North стала 99-летняя женщина, а хакеры взломали IT-инфраструктуру Burger King.
