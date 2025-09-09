#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Культура и шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм придумал бренд варенья

Дэвид Бекхэм выпускает джем, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 02:29 Фото: Instagram/davidbeckham
Английский футболист, игравший на позиции полузащитника, придумал бренд джема "Beckjam", сообщает Zakon.kz.

Виктория Бекхэм у себя в Instagram-сторис поделилась роликом, где ее супруг представляет сливовый "Beckjam". Новинка приготовлена из фруктов, выращенных в саду знаменитостей.

Фото: Instagram/victoriabeckham

Ранее футболист также похвастался урожаем меда со своих ульев и показал сок из домашних яблок, который приготовил для своих детей.

Недавно героиней нового кампейна исландской марки одежды 66°North стала 99-летняя женщина, а хакеры взломали IT-инфраструктуру Burger King.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Внучка Игоря Крутого зажгла на концерте Леди Гаги в Нью-Йорке
Культура и шоу-бизнес
01:16, 10 сентября 2025
Внучка Игоря Крутого зажгла на концерте Леди Гаги в Нью-Йорке
Появились новые подробности о грандиозном реалити-шоу Димаша Кудайбергена
Культура и шоу-бизнес
00:39, 10 сентября 2025
Появились новые подробности о грандиозном реалити-шоу Димаша Кудайбергена
Люсю Чеботину хотят оштрафовать за песни Николаева и Крутого
Культура и шоу-бизнес
18:40, 09 сентября 2025
Люсю Чеботину хотят оштрафовать за песни Николаева и Крутого
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: