Дэвид Бекхэм придумал бренд варенья

Английский футболист, игравший на позиции полузащитника, придумал бренд джема "Beckjam", сообщает Zakon.kz.

Виктория Бекхэм у себя в Instagram-сторис поделилась роликом, где ее супруг представляет сливовый "Beckjam". Новинка приготовлена из фруктов, выращенных в саду знаменитостей.

Фото: Instagram/victoriabeckham

Ранее футболист также похвастался урожаем меда со своих ульев и показал сок из домашних яблок, который приготовил для своих детей.

