99-летняя женщина стала лицом исландской марки одежды

Героиней нового кампейна исландской марки одежды 66°North стала 99-летняя Олафия Сигуррос Йонсдоттир, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы компании, она – ровесница бренда, дочь моряка и любительница природы. Баннер с ее фотографией разместили на самом большом билборде в стране.

Фото: 66north

В студенчестве Олафия переехала в Рейкьявик, где поступила на курсы воспитателей. Это стало ее профессией на следующие 40 лет. Там же, в столице Исландии, она открыла для себя хайкинг и стала регулярно выезжать за город.

Я до сих пор гуляю каждый день и делаю утреннюю зарядку. Мне важно оставаться позитивной и активной. Именно благодаря этому я дожила до своих лет, – поделилась Олафия.

66°North на протяжении многих лет был производителем экипировки для исландских рыбаков и поисково-спасательных групп.

"Сейчас это углеродно-нейтральный бренд, который специализируется на верхней одежде для активного образа жизни", – говорится на сайте бренда.

На днях маме Меган Маркл исполнилось 69 лет.