Внучка Игоря Крутого зажгла на концерте Леди Гаги в Нью-Йорке

Композитор и продюсер Игорь Крутой 9 сентября поделился с подписчиками в Instagram трогательным видео со своей внучкой Деми, сообщает Zakon.kz.

Девочка танцевала на концерте Леди Гаги на Madison Square Garden. Певица в этот момент исполнила новый трек The Dead Dance, написанный специально для второго сезона сериала Wednesday.

"Хочу предложить вашему вниманию танец моей внученьки Деми на концерте Lady Gaga. Очень хотелось бы узнать, кто балетмейстер-постановщик этого танца, но у меня есть подозрения, что это творческие фантазии самой Деми", — написал Крутой.

Артист отметил, что для него этот зал имеет особое значение: 21 год назад именно на сцене Madison Square Garden прошел его юбилейный концерт, собравший полный зал на 20 тысяч человек.

"Есть что вспомнить и есть чем похвастаться", – добавил композитор.

