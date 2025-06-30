Внучка 70-летнего Игоря Крутого очаровала поклонников дедушки, исполнив хит Серова
Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой накануне, 29 июня 2025 года, опубликовал в своем Instagram видео с внучкой Деми, сообщает Zakon.kz.
Внучка 70-летнего маэстро исполнила хит Александра Серова "Как быть?". Отметим, что музыку к этой песне написал Игорь Крутой.
"Только после того, как внучка Деми спела "Как быть?", я понял, что моя песня ушла в народ…", – написал под публикацией выдающийся композитор.
Реакции от подписчиков долго ждать не пришлось. Они буквально осыпали Деми комплиментами и отметили, что она заметно выросла:
- "Гены! Талантливая в дедушку".
- "Кажется, поет с армянскими нотками".
- "Как красиво поет, талантливая в дедушку".
- "Это Деми?! Да ладно?! Выросла девочка".
- "У Деми чудесный голос! Звезда растет! Будет все песни деда петь. Игорь Яковлевич, как же она выросла!"
- "Деми? Какая взрослая девочка! Время бежит! Когда вы начинали эту страничку, она была совсем кроха. Дедушкино счастье".
Ранее сообщалось, что встреча Игоря Крутого с Филиппом Киркоровым вызвала обсуждения. Подробнее об этом можете почитать здесь.
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