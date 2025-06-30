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Культура и шоу-бизнес

Внучка 70-летнего Игоря Крутого очаровала поклонников дедушки, исполнив хит Серова

70-летний Игорь Крутой показал внучку, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 13:26 Фото: ВКонтакте/Игорь Крутой
Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой накануне, 29 июня 2025 года, опубликовал в своем Instagram видео с внучкой Деми, сообщает Zakon.kz.

Внучка 70-летнего маэстро исполнила хит Александра Серова "Как быть?". Отметим, что музыку к этой песне написал Игорь Крутой.

"Только после того, как внучка Деми спела "Как быть?", я понял, что моя песня ушла в народ…", – написал под публикацией выдающийся композитор.

Реакции от подписчиков долго ждать не пришлось. Они буквально осыпали Деми комплиментами и отметили, что она заметно выросла:

  • "Гены! Талантливая в дедушку".
  • "Кажется, поет с армянскими нотками".
  • "Как красиво поет, талантливая в дедушку".
  • "Это Деми?! Да ладно?! Выросла девочка".
  • "У Деми чудесный голос! Звезда растет! Будет все песни деда петь. Игорь Яковлевич, как же она выросла!"
  • "Деми? Какая взрослая девочка! Время бежит! Когда вы начинали эту страничку, она была совсем кроха. Дедушкино счастье".

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 13:26
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Ранее сообщалось, что встреча Игоря Крутого с Филиппом Киркоровым вызвала обсуждения. Подробнее об этом можете почитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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