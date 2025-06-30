Внучка 70-летнего Игоря Крутого очаровала поклонников дедушки, исполнив хит Серова

Известный российский эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой накануне, 29 июня 2025 года, опубликовал в своем Instagram видео с внучкой Деми, сообщает Zakon.kz.

Внучка 70-летнего маэстро исполнила хит Александра Серова "Как быть?". Отметим, что музыку к этой песне написал Игорь Крутой.

"Только после того, как внучка Деми спела "Как быть?", я понял, что моя песня ушла в народ…", – написал под публикацией выдающийся композитор.

Реакции от подписчиков долго ждать не пришлось. Они буквально осыпали Деми комплиментами и отметили, что она заметно выросла:

"Гены! Талантливая в дедушку".

"Кажется, поет с армянскими нотками".

"Как красиво поет, талантливая в дедушку".

"Это Деми?! Да ладно?! Выросла девочка".

"У Деми чудесный голос! Звезда растет! Будет все песни деда петь. Игорь Яковлевич, как же она выросла!"

"Деми? Какая взрослая девочка! Время бежит! Когда вы начинали эту страничку, она была совсем кроха. Дедушкино счастье".

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