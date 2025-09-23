Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
Также 71-летний народный артист РФ показал подарок, который неожиданно получил от 28-летней поэтессы.
"Еще во время "Новой волны" в Казани на открытии фестиваля мы подготовили номер, в котором мою музыку исполнил феерический дуэт Полины Гагариной и Димы Билана, который начинался с поэзии Р. Рождественского в исполнении очень глубоко знающей, тонко чувствующей и прекрасно читающей стихи со сцен многотысячных залов Анны Егоян – красивой девушки с грустными глазами", – написал Крутой.
Вместе с тем он поделился планами, связанными с Егоян.
"Уже там мы с Аннушкой договорились сделать что-то интересное на стыке поэзии и музыки, подробнее обсудив уже все в Москве, встретившись в студии, а студия неожиданно в подарок получила хрустальный рояль из рук замечательной гостьи… Дай Бог, чтобы все задуманное нами сбылось и вызвало интерес у поклонников поэзии и музыки!" – заключил Игорь Яковлевич.
В комментариях поэтесса поблагодарила маэстро, написав:
"Игорь Яковлевич! Благодарю вас за веру и доверие! Дай Бог, все получится".
А подписчики Крутого с достоинством оценили подарок и отметили, что с нетерпением ждут творения маэстро и молодой поэтессы:
- "Как красиво!"
- "Какой изящный оригинальный подарок!"
- "Великолепный дуэт и очень статный и щедрый подарок".
- "Игорь, вы – настоящий гений музыки, каждое ваше произведение трогает душу!"
- "Игорь Яковлевич, какой замечательный, красивый, изысканный подарок подарили вам!"
- "Будем ждать с нетерпением ваши творения, дорогой Игорь Яковлевич! Однозначно "родится" что-то прекрасное!"
- "Замечательное признание самому хрустальному мастеру, композитору нашей эстрады... Будьте здоровы, маэстро, и низкий поклон за те шедевры, что вы создаете".
- "Красивый и ценный подарок, Игорь Яковлевич. Творите в мире музыки чудеса, они шедевры у вас всегда. Здоровья вам и времени, творческого вдохновения и радуйте своих поклонников долгие годы".
- "Красивая девушка с грустными глазами. Так тонко замечено, мне тоже часто это говорят. Еще раз убеждаюсь, что интуиция у людей есть, чувствуешь своего человека, только бы таких встречи было больше и чаще".
Материал по теме
Ранее зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью. Подробности – здесь.