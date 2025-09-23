Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы

Сегодня, 23 сентября 2025 года, известный российский композитор и пианист Игорь Крутой порадовал своих подписчиков в Instagram новой публикацией с молодой поэтессой Анной Егоян, сообщает Zakon.kz.

Также 71-летний народный артист РФ показал подарок, который неожиданно получил от 28-летней поэтессы.

"Еще во время "Новой волны" в Казани на открытии фестиваля мы подготовили номер, в котором мою музыку исполнил феерический дуэт Полины Гагариной и Димы Билана, который начинался с поэзии Р. Рождественского в исполнении очень глубоко знающей, тонко чувствующей и прекрасно читающей стихи со сцен многотысячных залов Анны Егоян – красивой девушки с грустными глазами", – написал Крутой.

Вместе с тем он поделился планами, связанными с Егоян.

"Уже там мы с Аннушкой договорились сделать что-то интересное на стыке поэзии и музыки, подробнее обсудив уже все в Москве, встретившись в студии, а студия неожиданно в подарок получила хрустальный рояль из рук замечательной гостьи… Дай Бог, чтобы все задуманное нами сбылось и вызвало интерес у поклонников поэзии и музыки!" – заключил Игорь Яковлевич.

В комментариях поэтесса поблагодарила маэстро, написав:

"Игорь Яковлевич! Благодарю вас за веру и доверие! Дай Бог, все получится".

А подписчики Крутого с достоинством оценили подарок и отметили, что с нетерпением ждут творения маэстро и молодой поэтессы:

"Как красиво!"

"Какой изящный оригинальный подарок!"

"Великолепный дуэт и очень статный и щедрый подарок".

"Игорь, вы – настоящий гений музыки, каждое ваше произведение трогает душу!"

"Игорь Яковлевич, какой замечательный, красивый, изысканный подарок подарили вам!"

"Будем ждать с нетерпением ваши творения, дорогой Игорь Яковлевич! Однозначно "родится" что-то прекрасное!"

"Замечательное признание самому хрустальному мастеру, композитору нашей эстрады... Будьте здоровы, маэстро, и низкий поклон за те шедевры, что вы создаете".

"Красивый и ценный подарок, Игорь Яковлевич. Творите в мире музыки чудеса, они шедевры у вас всегда. Здоровья вам и времени, творческого вдохновения и радуйте своих поклонников долгие годы".

"Красивая девушка с грустными глазами. Так тонко замечено, мне тоже часто это говорят. Еще раз убеждаюсь, что интуиция у людей есть, чувствуешь своего человека, только бы таких встречи было больше и чаще".

Материал по теме Игорь Крутой обратился к певице Анне Нетребко

Ранее зрители обсудили откровения Игоря Крутого в новом интервью. Подробности – здесь.