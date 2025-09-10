Короткометражный фильм, снятый в Астане, номинирован на две награды престижного кинофестиваля в Великобритании

С 24 по 28 сентября в Великобритании состоится 30-й Encounters Film Festival.

На престижном фестивале состоится мировая премьера короткометражного фильма "ИТ" (Animals), снятого в Астане, передает официальный сайт столичного акимата.

Короткометражный фильм "ИТ" (Animals), снятый в Астане кинокомпанией PROTALENT при участии TAURUS ASIA PRODUCTION, будет представлен на международном конкурсе 30-го юбилейного Encounters Film Festival в Бристоле. Фильм включен в основной конкурс и будет претендовать на две престижные награды – Гран-при Brief Encounters и приз зрительских симпатий.

Продюсерами проекта выступили Ардақ Қасымбек, Асель Саги, Дана Мутурганова и Анара Жунусова. Режиссер фильма – Модияр Абдукадыров. Главные роли в картине исполнили заслуженные деятели Республики Казахстан Алтынай Ногербек, Нуркен Отеул, а также молодые таланты Шахнияз Данияр и Асанали Апахан.

Фото: акимат города Астаны

История поднимает острые социальные вопросы: жестокость общества к животным, равнодушие родителей к внутреннему миру своих детей и проблему подросткового буллинга. Через судьбу 11-летнего мальчика, переехавшего с отцом из города в аул, зритель сталкивается с драмой – попыткой ребенка защитить бездомную собаку от жестокости сверстников, что оборачивается для него тяжелыми последствиями.

Одновременно фильм напоминает о глубокой исторической дружбе человека и собаки, когда животное было не только другом, но и защитником, и помощником в охоте.

"Мы надеемся, что наша картина обратит на себя пристальное внимание казахстанцев и, возможно, станет манифестом доброго отношения к животным. Через историю ребенка мы хотим показать, что милосердие и доброта определяют наше будущее. Мы гордимся тем, что наш фильм номинирован в программе такого престижного фестиваля. Для нас это уже победа и новое вдохновение для будущих проектов", – отмечают продюсеры фильма.

Также создатели подчеркивают, что при съемках фильма ни одно животное не пострадало. Encounters Film Festival – один из ведущих мировых фестивалей короткометражного кино и анимации, ежегодно собирающий режиссеров, продюсеров и зрителей со всего мира.