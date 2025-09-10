#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

"Нет повода для беспокойства": Алишер Еликбаев о юбилее и "поисках молодой жены"

Алишер Еликбаев, поздравление, жена, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 12:49 Фото: Instagram/yelikbayev
Один из самых востребованных специалистов в сфере коммуникаций Казахстана Алишер Еликбаев через социальные сети 10 сентября 2025 года обратился к своей супруге Мадине, поздравив ее с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Еликбаев на своей странице в Instagram разместил серию совместных снимков, сопроводив пост шутками и признаниями в любви.

"Моей супруге Мадине исполняется 40 лет. Мы вместе почти 15 лет, и с каждым годом я люблю и ценю ее все больше и больше. Уже два дня меня не остановить, шутки про четвертый десяток моей благоверной и поиски новой молодой жены прямо сыпятся из меня без остановки. Но она точно знает, что нет повода для беспокойства. Никого дороже и красивее моей Мадины нет".Алишер Еликбаев

По словам блогера, этот год оказался тяжелым для него в эмоциональном плане.

"Иногда прямо опускаются руки и становится трудно дышать, но именно в эти моменты в игру вступает она. Активизирует какие-то мои скрытые жизненные резервы, берет семейный штурвал на себя и у меня снова появляется желание жить и двигаться дальше. Спасибо, что ты рядом. Хочу еще минимум 40 лет просыпаться рядом с тобой! Минимум!"Алишер Еликбаев

Комментаторы активно присоединились к поздравлениям. Среди них отметилась и предпринимательница Динара Сатжан.

"Мадина – ваш Оскар! Долгой счастливой жизни", – написала ведущая.

Ранее мы рассказывали о том, как фанаты Макса Коржа "разнесли" Алматы после отмены его концерта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
