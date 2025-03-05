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Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант тронул поклонников теплыми словами о жене

Иван Ургант показал редкое фото с женой Натальей Кикнадзе, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 14:29 Фото: Instagram/urgantcom
Известный шоумен Иван Ургант публично обратился к супруге, трогательно поздравив ее с днем рождения. Сегодня, 5 марта 2025 года, Наталья Кикнадзе отмечает 47-летие, сообщает Zakon.kz.

Семейный кадр сценарист разместил на своей странице в Instagram, сопроводив его следующей подписью:

"У нас все предельно просто и логично. Я Наташку полюбил за веселый нрав, она меня – за прическу!"

Комментаторы, кроме поздравлений и добрых пожеланий, отметили, что ждут возвращения Урганта на телевидение и скучают по его шуткам.

  • Вы прекрасны.
  • Жизнь прекрасна в гармонии. Счастья, здоровья, успехов и процветания вашей семье.
  • Иван, очень скучаем по вашим передачам.
  • Очень скучаем, Ванечка! Ждем возвращения. Скучно без твоих шуток и приколов.
  • Две семьи в шоу-бизнесе вызывают глубочайшее уважение: ваша и Сергея Жукова.
  • Иван, возвращайтесь на телевидение!

Наталья является второй женой Урганта. Они вместе учились в школе. У супруги Урганта в первом браке родились мальчик Нико и девочка Эрика. Телеведущий часто рассказывал, что падчерица жила с ними и он воспитывал ее, как родную.

Также у шоумена от Кикнадзе есть двое детей: старшую дочь супруги назвали в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшей дали имя Валерия, так звали мать телеведущего.

Не так давно, 21 февраля, 46-летний Ургант анонсировал концертный тур "Живой Ургант", формат которого повторит популярную вечернюю телепередачу под названием "Вечерний Ургант". Пользователи Сети обрадовались возвращению артиста, но многие не нашли своего города и страны. Так, большинство комментаторов задались вопросом о гастролях в Казахстан. А именно, в Алматы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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