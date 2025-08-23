Баян Алагузова публично обратилась к своему зятю
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поздравила своего зятя, супруга Айсауле Бакытбек Алишера Кайдарова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.
По этому поводу сама Айсауле Бакытбек опубликовала фото торта с подписью "с днем рождения, любовь моя".
Фото: instagram/aissaulebakytbek
Ее мать, Баян Алагузова, тоже не осталась в стороне и обратилась к зятю.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
"Алиш балам, с днем рождения! Ты самый лучший куеу-бала, о котором только можно мечтать! Пусть будет все как ты хочешь, будь здоров и счастлив! Главное моя дочь с тобой самая счастливая, благодарю тебя", – написала продюсер.
Ранее семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях.
