Культура и шоу-бизнес

Баян Алагузова публично обратилась к своему зятю

Казахстанская продюсер, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 04:30 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова поздравила своего зятя, супруга Айсауле Бакытбек Алишера Кайдарова с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

По этому поводу сама Айсауле Бакытбек опубликовала фото торта с подписью "с днем рождения, любовь моя".

Фото: instagram/aissaulebakytbek

Ее мать, Баян Алагузова, тоже не осталась в стороне и обратилась к зятю.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

"Алиш балам, с днем рождения! Ты самый лучший куеу-бала, о котором только можно мечтать! Пусть будет все как ты хочешь, будь здоров и счастлив! Главное моя дочь с тобой самая счастливая, благодарю тебя", – написала продюсер.

Ранее семейное фото Баян Алагузовой вызвало обсуждение в соцсетях.

Аксинья Титова
