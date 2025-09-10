Стилист подтвердил свое зимнее предсказание о моде на меховые детали

Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов прокомментировал возвращающуюся моду на меховые детали и аксессуары, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.





"Еще в феврале этого года я предсказывал тотальную обсессию на меховые детали и аксессуары!? И я оказался прав! Меховые воротники, горжетки и шарфы сейчас стали активно появляться не только в коллекциях западных брендов, но и у российских марок!" – подписал пост Рогов.

Также он собрал актуальную подборку для модниц:

Ранее стилист рассказал, как носить босоножки с колготками или носками.