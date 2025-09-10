Стилист подтвердил свое зимнее предсказание о моде на меховые детали
Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов прокомментировал возвращающуюся моду на меховые детали и аксессуары, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Telegram.
"Еще в феврале этого года я предсказывал тотальную обсессию на меховые детали и аксессуары!? И я оказался прав! Меховые воротники, горжетки и шарфы сейчас стали активно появляться не только в коллекциях западных брендов, но и у российских марок!" – подписал пост Рогов.
Также он собрал актуальную подборку для модниц:
Ранее стилист рассказал, как носить босоножки с колготками или носками.
