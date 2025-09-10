#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Стилист подтвердил свое зимнее предсказание о моде на меховые детали

Александр Рогов рассказал о возвращении в моду меховых деталей, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 21:54 Фото: Telegram/Александр Рогов
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов прокомментировал возвращающуюся моду на меховые детали и аксессуары, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Telegram.


"Еще в феврале этого года я предсказывал тотальную обсессию на меховые детали и аксессуары!? И я оказался прав! Меховые воротники, горжетки и шарфы сейчас стали активно появляться не только в коллекциях западных брендов, но и у российских марок!" – подписал пост Рогов.

Также он собрал актуальную подборку для модниц:

Ранее стилист рассказал, как носить босоножки с колготками или носками.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Алла Пугачёва дала большое интервью и обратилась к поклонникам
Культура и шоу-бизнес
20:21, Сегодня
Алла Пугачёва дала большое интервью и обратилась к поклонникам
Кайрат Нуртас подарил 10-летнему сыну автомобиль
Культура и шоу-бизнес
18:36, Сегодня
Кайрат Нуртас подарил 10-летнему сыну автомобиль
Собчак публично обратилась к Николаеву из-за счета почти на миллион тенге
Культура и шоу-бизнес
18:01, Сегодня
Собчак публично обратилась к Николаеву из-за счета почти на миллион тенге
