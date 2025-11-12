"Наша легенда": Роза Рымбаева показала, как готовится покорить Москву
Известно, что сегодня, 12 ноября, в одном из крупнейших и старейших театров в России пройдет гала-концерт с участием казахстанских артистов.
Роза Рымбаева на странице в Instagram поделилась коротким видео с репетиции, показав, как проходит подготовка к выступлению под аккомпанемент оркестра.
Комментаторы пожелали удачи знаменитости и оставили ряд комплиментов.
- Роза Рымбаева – наша легенда.
- Здоровья вам и низкий поклон.
- Голос Казахстана!
- Браво, Роза Куанышевна.
- Профессионал своего дела. С годами Роза Куанышева все краше и краше.
- Покоряйте своим прекрасным голосом, Роза Куанышевна!
- В Екатеринбурге нам россияне сказали, что Казахстан – это Роза Рымбаева.
- Роза Рымбаева – любимая наша певица на протяжении 50 лет.
- Все помнят в России ваш уникальный голос.
Материал по теме
Напомним, что 11 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.
Материал по теме
Уже 12 ноября после официальной церемонии встречи в Кремле глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.