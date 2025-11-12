"Наша легенда": Роза Рымбаева показала, как готовится покорить Москву

В Москве с 10 по 13 ноября 2025 года проходят Дни культуры Казахстана в России. В рамках мероприятий в столицу прибыла народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сегодня, 12 ноября, в одном из крупнейших и старейших театров в России пройдет гала-концерт с участием казахстанских артистов.

Роза Рымбаева на странице в Instagram поделилась коротким видео с репетиции, показав, как проходит подготовка к выступлению под аккомпанемент оркестра.

Комментаторы пожелали удачи знаменитости и оставили ряд комплиментов.

Роза Рымбаева – наша легенда.

Здоровья вам и низкий поклон.

Голос Казахстана!

Браво, Роза Куанышевна.

Профессионал своего дела. С годами Роза Куанышева все краше и краше.

Покоряйте своим прекрасным голосом, Роза Куанышевна!

В Екатеринбурге нам россияне сказали, что Казахстан – это Роза Рымбаева.

Роза Рымбаева – любимая наша певица на протяжении 50 лет.

Все помнят в России ваш уникальный голос.

Напомним, что 11 ноября Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с государственным визитом в Москву.

Уже 12 ноября после официальной церемонии встречи в Кремле глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным в узком и расширенном составах, а также выступит на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.