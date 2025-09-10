Российскому многоженцу Ивану Сухову грозит тюремный срок
По данным Газета.Ру, в начале июня девушка рассказала, что Сухов заставлял ее трогать его как минимум дважды, мотивируя это тем, что из нее не получится хорошей жены, а так она хотя бы будет "все уметь, как правильно делать".
Тогда СК начал проверку – Сухов заявил, что ему нечего бояться, так как никаких преступлений он не совершал. Теперь он называет обвинения полной чушью, а все происходящее – пиар-кампанией против него.
Следственный комитет (СК) Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении Ивана Сухова. В ведомстве заявили, что Анна могла подвергаться домогательствам со стороны отца с 14 лет.
"Следком по Владимирской области возбудил уголовное дело по статье о развратных действиях. Силовики допросили окружение семьи Сухова и провели все экспертизы", – говорится в публикации.
По статье о развратных действиях многоженцу может грозить до трех лет лишения свободы.
Сейчас Иван Сухов не выходит на связь с журналистами. Последний раз его видели в Подмосковье, где на большом участке он строит коммуну, где по планам будут жить семьи с большим количеством детей. Его адвокат пояснил, что новость про уголовное дело против Ивана Сухова – это "целенаправленная кампания по идеологическим соображениям". По словам юриста, шумиха вокруг Ивана – прекрасный способ поднять рейтинги на теме семьи.
Сама Анна в последнем эфире не боится гнева отца. Она переживает за других детей и считает, что они могут оказаться в такой же ситуации, как и она.
