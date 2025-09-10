Девушку Леонардо Ди Каприо пожалели в Сети

9 сентября пользователи Сети выразили сожаление итальянской модели Виттории Черетти, сообщает Zakon.kz.

Все из-за того, что ей пришлось скромно стоять за оградой, пока ее бойфренд Леонардо Ди Каприо шагал по красной дорожке и раздавал интервью. 50-летний актер пригласил 27-летнюю Витторию Черетти на премьеру своего фильма "Одна битва за другой", которая состоялась в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Традиционно на ковровой дорожке американский актер позировал отдельно от итальянской модели.

Victoria Ceretti was spotted supporting boyfriend Leonardo DiCaprio at the 'One Battle After Another' premiere. ❤️ pic.twitter.com/U8lI766wRj — Entertainment Tonight (@etnow) September 9, 2025

По мнению фанатов актера, такое поведение голливудской звезды ничем не отличается от остальных его выходов, потому что стоять рядом с Лео перед фотографами до сих пор имеет право только мама.

"Исключение голливудский холостяк делал разве что для Жизель Бундхен, да и то сто лет назад", – отметили интернет-пользователи.

Также поклонницы актера обратили внимание, что Леонардо в последнее время заметно похудел под влиянием молодой возлюбленной. Он смотрелся элегантно в белой рубашке без галстука, черном костюме и классических туфлях. Виттория выбрала для мероприятия белое платье в пол простого кроя с глубокими вырезами на рукавах и разрезами до бедра.

