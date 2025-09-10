#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.76
630.85
6.45
Культура и шоу-бизнес

Девушку Леонардо Ди Каприо пожалели в Сети

Виттория Черетти и Ди Каприо в Лос-Анджелесе, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 08:16 Фото: Instagram/vittoria
9 сентября пользователи Сети выразили сожаление итальянской модели Виттории Черетти, сообщает Zakon.kz.

Все из-за того, что ей пришлось скромно стоять за оградой, пока ее бойфренд Леонардо Ди Каприо шагал по красной дорожке и раздавал интервью. 50-летний актер пригласил 27-летнюю Витторию Черетти на премьеру своего фильма "Одна битва за другой", которая состоялась в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Традиционно на ковровой дорожке американский актер позировал отдельно от итальянской модели.

По мнению фанатов актера, такое поведение голливудской звезды ничем не отличается от остальных его выходов, потому что стоять рядом с Лео перед фотографами до сих пор имеет право только мама.

"Исключение голливудский холостяк делал разве что для Жизель Бундхен, да и то сто лет назад", – отметили интернет-пользователи.

Также поклонницы актера обратили внимание, что Леонардо в последнее время заметно похудел под влиянием молодой возлюбленной. Он смотрелся элегантно в белой рубашке без галстука, черном костюме и классических туфлях. Виттория выбрала для мероприятия белое платье в пол простого кроя с глубокими вырезами на рукавах и разрезами до бедра.

Вернуться к естественному каштановому оттенку волос решила принцесса Уэльская Кэтрин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Такой отмены еще не было": фанаты Макса Коржа "разнесли" Алматы
Культура и шоу-бизнес
09:39, Сегодня
"Такой отмены еще не было": фанаты Макса Коржа "разнесли" Алматы
Концерт к 100-летию Нургисы Тлендиева прошел в Москве
Культура и шоу-бизнес
08:37, Сегодня
Концерт к 100-летию Нургисы Тлендиева прошел в Москве
Ay Yola похвасталась успехами новой песни UGEZ
Культура и шоу-бизнес
06:25, Сегодня
Ay Yola похвасталась успехами новой песни UGEZ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: