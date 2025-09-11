"Бабка Ёжка": поздравление Крутого с 70-летием Долиной обернулось хейтом

10 сентября 2025 года народная артистка России Лариса Долина впервые отметила свой день рождения на сцене. Исполнительнице хита "Погода в доме" исполнилось 70 лет. Именитый пианист Игорь Крутой, конечно же, был участником грандиозного вечера, сообщает Zakon.kz.

Так, музыкант опубликовал видео, в котором показал кадры подготовки и само музыкальное мероприятие.

"Вашему вниманию, дорогие подписчики, репортаж с репетиции и юбилейного концерта Ларисы Долиной", – кратко говорится в описании к ролику.

Также он уточнил, что концерт можно будет посмотреть на одном из российских телеканалов.

Публикация вызвала оживленную дискуссию. Комментаторы поблагодарили маэстро за возможность заглянуть за кулисы, а также выразили ему восхищение.

Однако не все были настроены положительно. Под видео появились и колкие, а порой резкие комментарии, адресованные Долиной:

Крутой и все круто! Спасибо, что делитесь.

Вот, что меня поражало всегда в вас, так это скромность! Без пафоса, спокойный, уравновешенный, интеллигентный.

В вашем закулисье, как в Зазеркалье! Пусть все получится успешно.

А что за юбилей? Неужели на пенсию наконец-то провожают?

Игорь Крутой – это самый великий композитор всего времени.

Мечта – хоть денек потусить с вами. Жизнь у вас крутая.

Высокомерная женщина.

Бабка Ёжка.

