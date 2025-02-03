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Культура и шоу-бизнес

Лариса Долина посвятила 83-летнему Льву Лещенко трогательное признание

Лариса Долина посвятила 83-летнему Льву Лещенко трогательное признание, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 09:47 Фото: Instagram/larisa.dolina.official, Instagram/levleschenko_official
Народная артистка России Лариса Долина публично выразила свои чувства ко Льву Лещенко. Все дело в том, что 1 февраля 2025 года народному артисту РСФСР исполнилось 83 года, сообщает Zakon.kz.

В честь этого знаменательного события исполнительница хита "Погода в доме" разместила видео совместного выступления и в подписи оставила душевную поздравительную речь.

"Свой день рождения отмечает один из корифеев отечественной эстрады – Лев Лещенко. Сколько за свою прекрасную творческую карьеру этот артист спел замечательных песен. Композиторы со счастьем отдавали ему свои новые песни потому, что он безошибочно чувствовал любую из них, будь то песня военного, патриотического содержания или любовная лирика", – подчеркивает Долина.

Далее она отмечает, что теплый, проникновенный голос Лещенко заходит в сердце и остается там навсегда.

"С днем рождения, мой дорогой друг! Здоровья и еще долгих лет жизни! Горжусь тем, что пою с тобой и выхожу на сцену!"Лариса Долина

Сам же исполнитель композиции "Ни минуты покоя" немного рассказал о подарке, который приготовил себе и друзьям:

"Я снял фильм по мотивам повести И. С. Тургенева, который мы назвали "О первой любви". И пригласил своих друзей на предпремьерный показ".

В заключении он поблагодарил всех за поздравления.

Ранее мы сообщали, что в Сети завирусилось интервью 20-летней давности харизматичного шоумена Дмитрия Нагиева. Молодые подписчики после просмотра наперебой оставляют восторженные комментарии под роликами с его участием. Пользователи Сети не жалеют восхищенных комплиментов. Некоторые даже признаются, что не прочь закрутить роман с актером.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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