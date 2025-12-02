#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Ларису Долину могут наградить за вклад в борьбу с мошенниками

Фото: Instagram/larisa.dolina.official
Народная артистка России Лариса Долина столкнулась с культурой отмены после того, как покупательница ее квартиры осталась без недвижимости и денег. Исполнительница хита "Погода в доме" сама никак пока не отреагировала на агрессию в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Артистка лишь ограничила возможность комментирования на своих личных страницах.

фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 15:48
В России массово "отменяют" Ларису Долину: почему певица разозлила всю страну

Тем временем изданию ТАСС стало известно, что Долину пригласили к участию в круглом столе в Госдуме, на котором 17 декабря 2025 года будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья.

Эту информацию прокомментировал источник в разговоре с Telegram-каналом "Свита короля".

Собеседник заявил, что в Государственной думе рассматривают возможность награждения Долиной за вклад в борьбу с мошенничеством в сфере недвижимости.

Он также подчеркнул, что нельзя травить человека за то, что закон на его стороне.

Мы уже сообщали, что в ноябре 2025 года суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ "эффектом Долиной". Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
