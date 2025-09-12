#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Убийца Джона Леннона попытался выйти из тюрьмы

Убийца Джона Леннона 70-летний Марк Чепмен предпринял попытку выйти на свободу, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 08:50 Фото: pixabay
Убийце Леннона Марку Чепмену в 14-й раз отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает Zakon.kz.

На днях 70-летний Марк Чепмен подал прошение об условно-досрочном освобождении, но ему вновь отказали, передает издание The Associated Press со ссылкой на сотрудников тюрьмы Нью-Йорка.

"Следующее слушание состоится в феврале 2027 года", – говорится в публикации.

Чепмен застрелил 40-летнего Леннона ночью 8 декабря 1980 года, когда музыкант и его жена Йоко Оно возвращались в свою квартиру в Верхнем Вест-Сайде. Ранее в тот же день Леннон оставил Чепмену автограф на экземпляре своего недавно выпущенного альбома "Double Fantasy".

Мужчину арестовали через несколько минут после происшествия, он сидел недалеко от происшествия с книгой "Над пропастью во ржи" Джерома Д. Сэлинджера. В 2022 году Чепмен признался, что раскаивается в содеянном.

Ранее в Сеть попало видео катафалка с гробом итальянского модельера Джорджо Армани.

Фото Алия Абди
Алия Абди
