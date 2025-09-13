Михаил Боярский вернулся на сцену после травмы
Фото: Instagram/boyarskiy_official
13 сентября Михаил Боярский впервые вышел на сцену театра им. Ленсовета в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.
Знаменитый артист исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле "Театральный роман", передает пресс-служба театра. Как стало известно, публика тепло встретила любимого актера.
Фото: lensov-theatre.spb.ru
Боярский также выйдет на сцену 16 сентября, где предстанет в роли Герцога в постановке "Ромео и Джульетта".
Фото: Telegram/Театр им. Ленсовета
Артист несколько месяцев не выходил на сцену. Он упал с высоты трех метров на спину во время спектакля, который прошел в середине апреля. Вскоре Боярскому провели успешную операцию, а после он прошел курс восстановления.
