Культура и шоу-бизнес

Михаил Боярский вернулся на сцену после травмы

Михаил Боярский вернулся в театр Ленсовета, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 04:14 Фото: Instagram/boyarskiy_official
13 сентября Михаил Боярский впервые вышел на сцену театра им. Ленсовета в новом сезоне, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый артист исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле "Театральный роман", передает пресс-служба театра. Как стало известно, публика тепло встретила любимого актера.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Боярский также выйдет на сцену 16 сентября, где предстанет в роли Герцога в постановке "Ромео и Джульетта".

Фото: Telegram/Театр им. Ленсовета

Артист несколько месяцев не выходил на сцену. Он упал с высоты трех метров на спину во время спектакля, который прошел в середине апреля. Вскоре Боярскому провели успешную операцию, а после он прошел курс восстановления.

Тем временем Евгений Петросян решил отметить 80-летие вдали от суеты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
