"Невероятной красоты места": Петросян решил отметить 80-летие вдали от суеты

Российская блогерша и модница Татьяна Брухунова рассказала поклонникам, что отправилась в путешествие с супругом Евгений Петросяном и их детьми Матильдой и Ваганом. Отметим, что юмористу 16 сентября исполнится 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Фотографии и видео уединенного отеля она опубликовала в Instagram. Семья планирует в течение недели жить около озера Наговье на западе Тверской области.

Фото: Instagram/bruhunova

Брухунова уже показала местные красоты и сделала редкое фото детей во время игры в спальне.

"Невероятной красоты, конечно, места. Думаю, что мы здесь классно проведем время. Погода чудесная – +20 градусов, ветра нет. (...) Почему мы решили отправиться сюда? Евгений Ваганович захотел отметить свою дату, свой юбилей, в спокойном, уединенном месте всей семьей. И вот мы решили на недельку выбраться сюда, в Тверскую область. И в покое, сосредоточении на семье встретить эту дату", – рассказала Брухунова.

Фото: Instagram/bruhunova

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Пара воспитывает двух детей – дочь Матильду и сына Вагана.

Ранее, 1 августа, пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна опубликовала фото мужа с пятилетним сыном.

