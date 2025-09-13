#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

"Невероятной красоты места": Петросян решил отметить 80-летие вдали от суеты

где отметит юбилей Петросян, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 01:52 Фото: Instagram/bruhunova
Российская блогерша и модница Татьяна Брухунова рассказала поклонникам, что отправилась в путешествие с супругом Евгений Петросяном и их детьми Матильдой и Ваганом. Отметим, что юмористу 16 сентября исполнится 80 лет, сообщает Zakon.kz.

Фотографии и видео уединенного отеля она опубликовала в Instagram. Семья планирует в течение недели жить около озера Наговье на западе Тверской области.

Фото: Instagram/bruhunova

Брухунова уже показала местные красоты и сделала редкое фото детей во время игры в спальне.

"Невероятной красоты, конечно, места. Думаю, что мы здесь классно проведем время. Погода чудесная – +20 градусов, ветра нет. (...) Почему мы решили отправиться сюда? Евгений Ваганович захотел отметить свою дату, свой юбилей, в спокойном, уединенном месте всей семьей. И вот мы решили на недельку выбраться сюда, в Тверскую область. И в покое, сосредоточении на семье встретить эту дату", – рассказала Брухунова.

Фото: Instagram/bruhunova

Петросян с 2019 года состоит в браке с Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Пара воспитывает двух детей – дочь Матильду и сына Вагана.

Ранее, 1 августа, пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна опубликовала фото мужа с пятилетним сыном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Вышел новый трейлер "Зомби Marvel"
Культура и шоу-бизнес
02:35, 14 сентября 2025
Вышел новый трейлер "Зомби Marvel"
Никакого "чугуна": Собчак и Богомолов обратились друг к другу через соцсети
Культура и шоу-бизнес
18:52, 13 сентября 2025
Никакого "чугуна": Собчак и Богомолов обратились друг к другу через соцсети
Названы 15 любимых песен Дэвида Боуи
Культура и шоу-бизнес
11:40, 13 сентября 2025
Названы 15 любимых песен Дэвида Боуи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: