Культура и шоу-бизнес

Михаил Ефремов возвращается на сцену после тюрьмы

Спектакль Без свидетелей, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 07:31 Фото: Instagram/woman_ru
Впервые после освобождения из колонии актер Михаил Ефремов выйдет на сцену театра Никиты Михалкова 25 и 26 марта, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", он сыграет главную роль в премьере спектакля "Без свидетелей". В паре с ним выступит Анна Михалкова.

"По сюжету бывшие супруги случайно оказываются наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы", – говорится в описании к спектаклю.

Фото: mikhalkov12

Говоря о предыстории его возвращения на сцену, стоит напомнить, что Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В апреле 2025 года Ефремов освободился по УДО. В труппу театра "Мастерская "12" Ефремова приняли в сентябре 2025 года.

Ранее Николь Кидман и Кит Урбан окончательно согласовали в суде условия развода.

Фото Алия Абди
Алия Абди
