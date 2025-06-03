#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
511.37
583.73
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
511.37
583.73
6.46
Культура и шоу-бизнес

Известный телеведущий раскритиковал Гогунского за слова о женщинах

Актер, артист, фото, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 07:54 Фото: Instagram/gogunskv
Российский актер Виталий Гогунский поймал волну хейта после слов о том, как должна вести себя женщина рядом с мужчиной. Теперь актера критикуют и публичные личности, сообщает Zakon.kz.

Поводом для скандала стало высказывание Виталия о том, как, по его мнению, должна вести рядом с ним его женщина.

"У тебя плохое настроение? Сразу в сад. Резко, жестко. Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении", – заявил звезда "Универа".

Российский телеведущий Отар Кушанашвили обратил внимание на несоответствие требований артиста к другим и к себе самому. Журналист понял, что имел в виду Кузя, но уточнил, что перед тем, как говорить, Гогунскому не мешало бы подумать, как правильно выразить свое мнение.

"Он хотел сказать: не хочу, чтобы в доме была мрачная атмосфера. Вот и все. Ну, я не знаю, как можно заходить 365 раз в год и видеть, как тебя встречают улыбкой Джокера. Вот его бывшая говорит: "Если один раз за месяц я не улыбалась, мне пипец". Как это выглядело?" – говорит Кушанашвили в авторской программе "КАКОВО?!"

Критик обратил внимание и на другую сторону Гогунского. Пока актер выдвигает особые требования к женщинам, к самому себе он относится более снисходительно.

"Виталий хотел оформить мысль, но не умеет этого делать. Причем не знаю, в каком году Гогунский снимался в последний раз, но видно, что парень к себе не очень строг визуально. Перфекционизм – это не про него", – намекает Отар на отсутствие спорта в жизни артиста.

Ранее мы сообщали, что новая публикация певицы Валерии с 4-летней внучкой вызвала обсуждения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Баян Алагузова показала лица маленьких дочек от суррогатной матери
Культура и шоу-бизнес
00:36, 03 июня 2025
Баян Алагузова показала лица маленьких дочек от суррогатной матери
Леди Гага побила рекорд Мадонны и вошла в Книгу Гиннесса
Культура и шоу-бизнес
23:40, 02 июня 2025
Леди Гага побила рекорд Мадонны и вошла в Книгу Гиннесса
87-летний Энтони Хопкинс лихо станцевал для фанатов
Культура и шоу-бизнес
16:42, 02 июня 2025
87-летний Энтони Хопкинс лихо станцевал для фанатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: