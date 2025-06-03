Известный телеведущий раскритиковал Гогунского за слова о женщинах

Российский актер Виталий Гогунский поймал волну хейта после слов о том, как должна вести себя женщина рядом с мужчиной. Теперь актера критикуют и публичные личности, сообщает Zakon.kz.

Поводом для скандала стало высказывание Виталия о том, как, по его мнению, должна вести рядом с ним его женщина.

"У тебя плохое настроение? Сразу в сад. Резко, жестко. Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении", – заявил звезда "Универа".

Российский телеведущий Отар Кушанашвили обратил внимание на несоответствие требований артиста к другим и к себе самому. Журналист понял, что имел в виду Кузя, но уточнил, что перед тем, как говорить, Гогунскому не мешало бы подумать, как правильно выразить свое мнение.

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"Он хотел сказать: не хочу, чтобы в доме была мрачная атмосфера. Вот и все. Ну, я не знаю, как можно заходить 365 раз в год и видеть, как тебя встречают улыбкой Джокера. Вот его бывшая говорит: "Если один раз за месяц я не улыбалась, мне пипец". Как это выглядело?" – говорит Кушанашвили в авторской программе "КАКОВО?!"

Критик обратил внимание и на другую сторону Гогунского. Пока актер выдвигает особые требования к женщинам, к самому себе он относится более снисходительно.

"Виталий хотел оформить мысль, но не умеет этого делать. Причем не знаю, в каком году Гогунский снимался в последний раз, но видно, что парень к себе не очень строг визуально. Перфекционизм – это не про него", – намекает Отар на отсутствие спорта в жизни артиста.

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