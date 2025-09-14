#АЭС в Казахстане
Мир

Почему зумеры отказываются от роскоши и покупок в бутиках

Мода для зумеров, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 07:47 Фото: pixabay
На днях стало известно, почему зумеры полностью меняют подход к роскоши и демонстративно отказываются от покупок в брендовых бутиках, сообщает Zakon.kz.

Эксперты пришли к выводу, что привычные маркетинговые стратегии больше не работают. Молодые потребители все чаще выбирают винтаж, ресейл или доступные альтернативы вместо покупок в бутиках, отмечает BoF.

Главный фактор – закономерный рост цен. Так, сумки Louis Vuitton с 2019 года подорожали более чем на 90%, и для многих покупателей такие расходы перестали казаться оправданными. Дэвид Паттерсон из Clarkston Consulting выделяет ключевой тренд: зумеры готовы платить больше за товар, который соответствует их ценностям.

"Для них все еще важны экологичность, этичное производство и социальная ответственность бренда", – подчеркнул эксперт моды.

Исследования Bain & Company подтверждают эти тенденции: продажи люксовых товаров среди молодых покупателей упали на 4-6%, а индекс лояльности к брендам оказался на 25-30 пунктов ниже, чем у миллениалов. Дело в том, что представители поколения Z выросли в цифровой среде и привыкли к развлекательному контенту. Поэтому традиционный глянец и выверенная реклама работают хуже, чем живые форматы.

"Они так привыкли к развлечениям, что если их нет в продукте, интерес теряется", – говорит консультант по контенту Грейс Эндрюс.

Эксперты сходятся во мнении, что для молодых покупателей роскошь – это не статус, а подлинность и уникальный опыт.

"Индустрии необходимо перестраивать коммуникацию, развивать ресейл-направления, усиливать сторителлинг и экспериментировать с цифровыми форматами, чтобы сохранить будущих покупателей", – заключили они.

В этом плане Яна Рудковская восхитилась коммерческой жилкой самой богатой певицы в мире Тейлор Свифт.

Фото Алия Абди
Алия Абди
