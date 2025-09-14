#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
540.84
634.46
6.43
Культура и шоу-бизнес

"Что с психикой у этой королевы": мисс Америка вызвала хейт в Сети из-за реакции на победу

американскую королеву красоты захейтили в соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 00:40 Фото: Instagram/missamerica
27-летнюю "Мисс Америка 2026" Кэсси Донеган раскритиковали в соцсети из-за детали во внешнем виде, сообщает Zakon.kz.

В TikTok опубликовали видео, как королева красоты позировала в белом платье, обнажавшим одно плечо. Упомянутый наряд с длинным шлейфом подчеркивал фигуру звезды. Образ Донеган украшала массивная корона и макияж, который смутил пользователей сети:

– Поздравляю, дорогая! Давайте найдем тебе нового визажиста.

– Очень нравится, но нам нужно, чтобы кто-то подправил ей консилер. Он слишком белый и затмевает ее лицо.

– Ее макияж вызывает сомнения.

– Мне кажется, или у нее нет макияжа?

Также многим в соцсети не понравилась и реакция королевы красоты на победу. Ее эмоции посчитали излишними и даже странными:

– А что с психикой у этой королевы? Так ждала ее улыбку... Но кроме гримасы с перекошенным выражением ничего не дождалась.

– Вот ее истинное лицо. В красном платье симпатичнее.

– Странная реакция на победу.

– Какая ужасная реакция.

– Почему так много драмы.


Ранее сообщалось, что в Шымкенте выбрали самую красивую девушку города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США умер продюсер "Звездных войн" и "Чужого" Дэвид Вайцнер
Культура и шоу-бизнес
01:22, 15 сентября 2025
В США умер продюсер "Звездных войн" и "Чужого" Дэвид Вайцнер
Четвертый сезон "Ведьмака": Netflix выпустил тизер и назвал дату выхода
Культура и шоу-бизнес
21:11, 14 сентября 2025
Четвертый сезон "Ведьмака": Netflix выпустил тизер и назвал дату выхода
Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев
Культура и шоу-бизнес
19:52, 14 сентября 2025
Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: