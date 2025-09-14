"Что с психикой у этой королевы": мисс Америка вызвала хейт в Сети из-за реакции на победу
В TikTok опубликовали видео, как королева красоты позировала в белом платье, обнажавшим одно плечо. Упомянутый наряд с длинным шлейфом подчеркивал фигуру звезды. Образ Донеган украшала массивная корона и макияж, который смутил пользователей сети:
– Поздравляю, дорогая! Давайте найдем тебе нового визажиста.
– Очень нравится, но нам нужно, чтобы кто-то подправил ей консилер. Он слишком белый и затмевает ее лицо.
– Ее макияж вызывает сомнения.
– Мне кажется, или у нее нет макияжа?
Также многим в соцсети не понравилась и реакция королевы красоты на победу. Ее эмоции посчитали излишними и даже странными:
– А что с психикой у этой королевы? Так ждала ее улыбку... Но кроме гримасы с перекошенным выражением ничего не дождалась.
– Вот ее истинное лицо. В красном платье симпатичнее.
– Странная реакция на победу.
– Какая ужасная реакция.
– Почему так много драмы.
