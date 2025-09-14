"Что с психикой у этой королевы": мисс Америка вызвала хейт в Сети из-за реакции на победу

27-летнюю "Мисс Америка 2026" Кэсси Донеган раскритиковали в соцсети из-за детали во внешнем виде, сообщает Zakon.kz.

В TikTok опубликовали видео, как королева красоты позировала в белом платье, обнажавшим одно плечо. Упомянутый наряд с длинным шлейфом подчеркивал фигуру звезды. Образ Донеган украшала массивная корона и макияж, который смутил пользователей сети:

– Поздравляю, дорогая! Давайте найдем тебе нового визажиста. – Очень нравится, но нам нужно, чтобы кто-то подправил ей консилер. Он слишком белый и затмевает ее лицо. – Ее макияж вызывает сомнения. – Мне кажется, или у нее нет макияжа?

Также многим в соцсети не понравилась и реакция королевы красоты на победу. Ее эмоции посчитали излишними и даже странными:

– А что с психикой у этой королевы? Так ждала ее улыбку... Но кроме гримасы с перекошенным выражением ничего не дождалась. – Вот ее истинное лицо. В красном платье симпатичнее. – Странная реакция на победу. – Какая ужасная реакция. – Почему так много драмы.





