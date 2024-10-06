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18-летняя студентка из Чувашии победила в конкурсе "Мисс Россия – 2024"

Студентка из Чувашии победила в конкурсе &quot;Мисс Россия-2024&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 07:59 Фото: РИА Новости
Конкурс "Мисс Россия – 2024" выиграла 18-летняя уроженка Чувашии Валентина Алексеева, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, Алексеева стала обладательницей короны и приза в один миллион рублей (5 млн 072 тыс. 649 тенге).

Она также получила возможность отправиться на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Финал конкурса "Мисс Вселенная" пройдет в Мексике в середине ноября.

Как сообщается на сайте конкурса, Алексеева учится на бюджетном отделении в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова по специальности "Лечебное дело".

Среди ее хобби значатся балет, спорт и здоровый образ жизни. Девушка, по ее признанию, мечтает стать врачом.

"Мисс Россия" – ежегодный национальный конкурс красоты. Отборочные туры проходят во всех регионах России. В конкурсе принимают участие незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет, ростом от 173 сантиметров.

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