Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская восхитилась деловой хваткой Тейлор Свифт

Помолвка Тейлор Свифт, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 06:15 Фото: Telegram/Голубь мира Яна Рудковская
Продюсер Яна Рудковская восторженно отметила коммерческую жилку самой богатой певицы в мире, сообщает Zakon.kz.

11 сентября в своем Telegram-канале Рудковская обратила внимание на резкий спрос на часы Cartier. Продюсер связала это с объявлением о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, поскольку на фото в соцсетях певица была в миниатюрной модели в золотом корпусе на золотом браслете Cartier Santos Demoiselle.

Ссылаясь на PandaTells, Рудковская отметила, что в статистике Google тематические запросы на эти и похожие часы выросли в десятки раз. Такой ажиотаж, по ее мнению, и привел к повышению спроса на данный бренд часов.

"Редкая удача! Все, чего касается Тейлор, превращается в золото. Уважаю", – не переставая восторгаться таким беспроигрышным маркетингом подытожила Рудковская.

Запонки с изображением Белого дома подарил Трамп президенту Беларуси.

Фото Алия Абди
Алия Абди
