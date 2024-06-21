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Семейное фото принца Уильяма с детьми, но без Кейт Миддлтон, обсуждают в Сети

Семейное фото принца Уильяма с детьми, но без Кейт Миддлтон, обсуждают в Сети, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 18:31 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
На официальной Instagram-странице принца и принцессы Уэльских 21 июня 2024 года опубликовали семейное фото. На снимке запечатлен Уильям с тремя детьми, но без супруги Кейт Миддлтон. Фанаты королевской семьи уже оставили под публикацией более 13 тыс. комментариев, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сегодня принц Уильям отмечает 42-й день рождения.

"С днем ​​рождения, папа, мы все тебя очень любим!" – говорится под фото.

Из описания к публикации следует, что автором снимка является Кейт Миддлтон.

Фанаты королевской семьи назвали фото лучшим и присоединились к поздравлениям:

  • "Принц Уильям смотрит прямо на свою любимую".
  • "С днем ​​рождения, принц Уильям! Мы тебя любим!"
  • "Фантастический день рождения. Такое очаровательное семейное фото".
  • "Лучшая фотография со дня рождения, которую я видела. С днем ​​рождения, принц Уильям!"

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15 июня 2024 года Великобритания устроила праздничное зрелище по случаю дня рождения короля Чарльза III, – военный парад. Однако все внимание было приковано не к королю, а к принцессе Уэльской, которая впервые появилась на публике после того, как в начале этого года ей поставили диагноз – рак.

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