Семейное фото принца Уильяма с детьми, но без Кейт Миддлтон, обсуждают в Сети

На официальной Instagram-странице принца и принцессы Уэльских 21 июня 2024 года опубликовали семейное фото. На снимке запечатлен Уильям с тремя детьми, но без супруги Кейт Миддлтон. Фанаты королевской семьи уже оставили под публикацией более 13 тыс. комментариев, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сегодня принц Уильям отмечает 42-й день рождения.

"С днем ​​рождения, папа, мы все тебя очень любим!" – говорится под фото.

Из описания к публикации следует, что автором снимка является Кейт Миддлтон.

Фанаты королевской семьи назвали фото лучшим и присоединились к поздравлениям:

"Принц Уильям смотрит прямо на свою любимую".

"С днем ​​рождения, принц Уильям! Мы тебя любим!"

"Фантастический день рождения. Такое очаровательное семейное фото".

"Лучшая фотография со дня рождения, которую я видела. С днем ​​рождения, принц Уильям!"

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