Стала звездой – молчи: Татьяна Буланова высказалась о харрасменте в шоу-бизнесе

В интервью Ксении Собчак российская певица откровенно поделилась собственным опытом приставаний на работе и рассказала, почему считает некоторые случаи харрасмента формой проституции, сообщает Zakon.kz.

По словам артистки, человеческое достоинство всегда было для нее превыше карьеры. Посему на поступавшие в 90-х предложения от власть имущих мужчин она отвечала резким отказом.

"Если ты сама на это согласилась, ты пошла на это ради чего? Ради каких-то благ, продвижения. Все, ты стала звездой – молчи теперь. Это не харрасмент, а проституция", – заявила Буланова.

Она также уточнила, что сама никогда не смогла бы пойти на подобные жертвы ради успеха.

Ранее нашумевшее интервью дала Алла Пугачёва. В ходе беседы с журналисткой Катериной Гордеевой "женщина, которая поет", среди прочего, высказалась об "энергосберегающей" подтанцовке коллеги по цеху.