#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
541.18
636.05
6.52
Культура и шоу-бизнес

Без бровей и с новой прической: стилисты Собчак преобразили Татьяну Буланову

Буланова в интервью Собчак, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 04:50 Фото: YouTube/Осторожно: Собчак
Стилисты Ксении Собчак кардинально сменили имидж 56-летней певице Татьяне Булановой, сообщает Zakon.kz.

Для большого интервью 43-летней журналистке Ксении Собчак певица выбрала яркий и стильный образ. Став гостьей шоу "Осторожно: Собчак", Буланова, ставшая вновь популярной на фоне своей подтанцовки, предстала перед зрителями в ярком и необычном имидже и была практически неузнаваема.

Артистка появилась в коричневой кожаной куртке и свитере в тон, а ее короткие волосы были зачесаны назад. Стилисты Собчак сделали Булановой яркий макияж с акцентом на глаза и красной помадой. При этом ей осветлили брови, сделав их практически незаметными. Из аксессуаров гостье подобрали массивные серьги.

Фото: YouTube/Осторожно: Собчак

Пользователей Сети восхитил образ исполнительницы. Многим она даже напомнила легендарную Патрисию Каас.

В Лондоне в это время кипят нешуточные страсти. Соседи принца Уильяма и Кейт Миддлтон пожаловались на британский бренд Burberry.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость о легендарных качелях у пика Фурманова
11:09, Сегодня
Любителям гор Алматы сообщили хорошую новость о легендарных качелях у пика Фурманова
Дома, школы, детские сады и собственная система безопасности: как BI Group строит счастье
18:16, 15 сентября 2025
Дома, школы, детские сады и собственная система безопасности: как BI Group строит счастье
От Prada до костанайских ремесленниц: как вязаные авоськи и шоперы становятся новым экотрендом
16:19, 15 сентября 2025
От Prada до костанайских ремесленниц: как вязаные авоськи и шоперы становятся новым экотрендом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: