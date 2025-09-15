Без бровей и с новой прической: стилисты Собчак преобразили Татьяну Буланову

Стилисты Ксении Собчак кардинально сменили имидж 56-летней певице Татьяне Булановой, сообщает Zakon.kz.

Для большого интервью 43-летней журналистке Ксении Собчак певица выбрала яркий и стильный образ. Став гостьей шоу "Осторожно: Собчак", Буланова, ставшая вновь популярной на фоне своей подтанцовки, предстала перед зрителями в ярком и необычном имидже и была практически неузнаваема.

Артистка появилась в коричневой кожаной куртке и свитере в тон, а ее короткие волосы были зачесаны назад. Стилисты Собчак сделали Булановой яркий макияж с акцентом на глаза и красной помадой. При этом ей осветлили брови, сделав их практически незаметными. Из аксессуаров гостье подобрали массивные серьги.

Фото: YouTube/Осторожно: Собчак

Пользователей Сети восхитил образ исполнительницы. Многим она даже напомнила легендарную Патрисию Каас.

