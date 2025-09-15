#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Ерке Есмахан с молодым мужем на шикарном катере прокатилась по озеру Комо

Ерке Есмахан, Райм, шоу-бизнес, италия, комо , фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 23:43 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская популярная певица Ерке Есмахан 15 сентября поделилась в Instagram фотографиями с мужем, сделанными на берегу озера Комо в Италии, сообщает Zakon.kz.

В подписи к снимкам артистка отметила важность сохранения национальной самобытности и гармонии с современным миром.

"И в ауле, и в городе, даже в "Галактике" мы стараемся не потерять себя. Понимаем, что нужно сохранять красоту, знания и прозорливость, нашу казахскую идентичность, не забывая при этом о современности. – "Откуда вы?" – Чтобы с гордостью сказать: "Из Казахстана", – написала Есмахан.

Поклонники певицы тепло отреагировали на романтичные кадры звездной пары из Италии и оставили множество восторженных комментариев. 

А ранее Татьяна Буланова высказалась о харрасменте в шоу-бизнесе. 

Айсулу Омарова
